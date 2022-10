Zdroj: Shutterstock

Jakmile zpracováváte dýně, budete je s nejvyšší pravděpodobností vydlabávat. Uschovejte si jejich semínka. Svoji schopnost klíčit si udrží několik let. Jak na to?

Vydlabejte dýni a vyberte ty nejkvalitnější semínka

Dýni rozřízněte ostrým nožem a vydlabejte její vnitřek. K tomu vám dobře poslouží lžíce nebo klidně vlastní ruce. Následuje třídění – vyberte semínka, která nejsou nijak porušená, tím zvýšíte šanci, že vydrží do dalšího roku. Odstraňte z nich zbytky dužiny a opláchněte je v cedníku čistou vodou.

Takto omytá semínka vyskládejte na pekáč nebo jinou nádobu s pečicím papírem. Dejte je na teplé a vzdušné místo a začíná sušení. Ideální je pokojová teplota. Občas je mírně promíchejte, aby proschly ze všech stran. Tento proces trvá několik týdnů. Že jsou hotová, poznáte tak, že budou po promíchání chrastit podobně jako mince.

Celou dobu s nimi zacházejte opatrně, ať je neponičíte! Tím by se do nich snadno dostala plíseň nebo paraziti a bylo by po úrodě.

Kam hotová vysušená semínka uložit?

Připravte si zavařovací sklenice nebo jiné nádoby. Postačí i papírové obálky nebo sáčky. V lednici nebo sklepě vám vydrží klidně tři až čtyři roky.

Zdroj: ireceptar.cz