Jakmile zpracováváte dýně, budete je s nejvyšší pravděpodobností vydlabávat. A to platí, jakmile děláte polévku nebo třeba dlabete dýně na Halloween s dětmi. Semínka si uschovejte. Když to uděláte dobře, budou schopná vyklíčit i za několik let.

Vydlabejte dýni a vyberte ty nejkvalitnější semínka

Připravte si ostrý nůž a lžíci. Dýni rozřízněte a vydlabejte. Pokud to nejde lžící, použijte klidně ruce. Ne každé semínko je ale vhodné na uschování. Musíte je pečlivě roztřídit. Vybírejte ta, která jsou neporušená a působí zdravě. Poničená semínka by mohli snadno napadnout paraziti nebo plíseň a už by nenaklíčila. Jemně z nich odstraňte zbytky dužiny. Poté je dejte do cedníku a omyjte čistou vlažnou vodou.

Takto jsou semínka připravená na další krok. Vezměte si pekáč nebo plech a dejte na něj pečicí papír. Semínka na ně volně rozsypte tak, aby nebyla ve vrstvách a nepřekrývala se. Dejte je na teplé a vzdušné místo, kde je stálá teplota okolo 20 stupňů, a začíná sušení. Jednou denně je promíchejte a opět rozprostřete tak, aby se nepřekrývala. Tím zajistíte, že semínka proschnou rovnoměrně ze všech stran. Že jsou hotová, poznáte tak, že budou po promíchání chrastit podobně jako mince.

Kam hotová vysušená semínka uložit?

Takto hotová semínka ukládejte do zavařovací sklenice nebo jiné nádoby. Postačí i papírové obálky nebo sáčky. V lednici nebo sklepě vám vydrží klidně tři až čtyři roky.

