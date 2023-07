Zdroj: Shutterstock

Krásné jezero, unikátní most, nádherná krajina a překrásné květiny. To jsou důvody, proč park Kromlau navštěvují ročně tisíce turistů a fotografů z celého světa.

Nedaleko polských hranic, v saské vesničce Kromlau, najdete nádherný park o rozloze 80 hektarů. V roce 1844 ho založil Friedrich Herrmann Rötschke, rytíř z Kromlau. Postupem doby zde byly vysazeny pestré druhy stromů, keřů a rostlin – v současné době je největším rododendronovým parkem v Německu. Obdivovat tu můžete i azalky, liliovníky, katalpy a mnoho dalších druhů. Na jaře se zde každoročně koná velkolepý festival, na nějž se sjíždějí milovníci květin z celého Německa i ze zahraničí. Park je skvěle udržovaný a nabízí procházkové stezky, které vás provedou kolem jeho nejkrásnějších částí. Kromě nádherné přírody nabízí i možnost pikniku a odpočinku na lavičkách, které jsou rozmístěny po celém prostranství.

Prohlédněte si dechberoucí záběry Ďáblova mostu ve videu:

Úchvatný Ďáblův most

Nejvýraznější a nejznámější částí parku je Rakotzbrücke jinak zvaný také Ďáblův most. Proč? V minulosti lidé věřili, že obzvlášť složité mosty nemůže člověk postavit bez pomoci nadpřirozených sil, a jejich vznik přičítali právě ďáblovi. Kamenný obloukový most měří 19,8 metru a postaven byl v letech 1866–1875 z čedičových bloků. Jeho tvar vytváří na hladině jedinečný odraz, který vytváří iluzi uceleného kruhu a nabízí úchvatný pohled v každém ročním období. Díky tomu se zařadil mezi 35 nejkrásnějších míst v Německu a je oblíbeným cílem turistů a uměleckých fotografů. Obdivovat ho lze ale pouze ze břehu jezera – kvůli riziku poškození je vstup na most zakázán.

Kromlau Azalea and Rhododendron Park se nachází v obci Kromlau zhruba 130 kilometrů od česko-německých hranic. Vstupné do parku je zdarma, otevřen je celoročně a 24 hodin denně. Podrobnosti najdete na této stránce.

