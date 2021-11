Zdroj: Rozkvetlá dílna

Adventní věnec je u nás nedílnou součástí vánočních zvyků. Čtyři svíčky zapalované v každý adventní víkend si můžete připravit sami. Dáme vám podrobný návod, jak na to.

Vytvořit vlastní adventní věnec je hlavně o fantazii a pak o praxi. Nemusíte se bát, že byste to nezvládli, pokud praxi nemáte. Jen vám to půjde trochu pomaleji. S naším návodem, který připravila Jana Čechová z Rozkvetlé dílny, to zvládnete.

Jelikož chceme mít návod opravdu podrobný, rozdělíme ho na dvě části. Dnes si uděláme korpus (tedy to zelené, na co se pak dávají ozdoby a svíčky) a zítra si ho ozdobíme.

Materiál:

korpus slámový (polystyren by mohl drát přeříznout), zde je použit průměr 25 cm

vazačský drát

chvoj nebo jiná zeleň (např. thuja, buxus) – na 25cm korpus cca 2-3 větve

zahradnické nůžky + štípačky (dá se koupit v hobbymarketu nebo květinářství)

Autor: Rozkvetlá dílna

Autor: Rozkvetlá dílna

Příprava:

Nejdřív si nastříhejte větvičky. Ideální je délka 10-12 cm. Větvičky dlouhé do 8 cm se špatně vážou a vypadávají. Na vnitřní spodní stranu si nechejte menší a ošklivější větvičky, nejhezčí dávejte nahoru a na vnější stranu – prostě tam, kde jsou vidět. Jak dlouhé budou větvičky, tak „rozcuchaný“ nebo učesaný věnec bude. Zde jsou i o něco delší větvičky, věnec je tedy trochu rozcuchaný.

Při porcování větvičky rovnou rozdělujte na hromádky podle velikosti a tvarové podobnosti – ušetří vám to čas při vázání a je to pohodlnější. Na jednu kupičku přijdou i větvičky bez špičky – ty se právě dávají na vnitřní spodní stranu.

Aby nevznikl zbytečný odpad z chvojí, držte nůžky při stříhání větvičky vždy seshora dolů – neodříznete si jehličky na spodní části větvičky a ty zakryjí řez. Pokud byste to dělali obráceně – tedy drželi nůžky zdola nahoru, je pravděpodobné, že jehličky ustřihnete, a větvička nebude tak hezká.

Vázání:

Autor: Rozkvetlá dílna

Vezměte korpus a drát. Drát zapíchněte zezadu věnce a jednou až dvakrát pevně oviňte kolem korpusu. Pak je drát připravený na vázání.

Vyberte větvičky a obalte korpus ze všech stran chvojím. Sledujte, zda máte chvoj až u pracovní desky a nikde není vidět korpus. Chvoj držíte jednou rukou a druhou ji omotáte jednou až dvakrát pevně drátem. (Drát motejte opravdu pevně, chvoj bude sesychat a měla by tendenci vypadávat.) Špulku si po omotání nechte vpravo dole u ruky (leváci vlevo). Pokračujte stejným způsobem po celém obvodu.

Autor: Rozkvetlá dílna

Aby se vám hezky podařilo zakončit věnec, musíte si chvoj, kterou jste motali jako první, přidržet rukou – pod ni schováte konce právě motaných větviček, a věnec se tak začistí.

Autor: Rozkvetlá dílna

Pokud jste s výsledkem spokojeni, obraťte věnec. Omotejte drát několikrát kolem své osy a zapíchněte konec do korpusu.

Máte hotovo? Může se stát, že jste nyní zjistili, že vám přece jen někde kouká korpus nebo drát, nadrátkujte na toto místo ještě větvičku chvojí. Také ještě můžete částečně upravit tvar věnce – například přichytit drátkem nebo odstřihnout rušivě odstávající větvičku.

Jste si svou prací jisti? Tak to jistě nebudete mít problém s posledním kontrolním bodem postupu. Hotový věnec pěkně pusťte z rukou na zem. Všechny větvičky zůstaly na svém místě? Gratuluji, uvázali jste opravdu kvalitní věnec.

Příště budeme zdobit.

Připravila Jana Čechová, www.rozkvetladilna.cz. Pokud se na vlastní věnec necítíte, můžete si ho nechat vyrobit podle svého přání nebo koupit na e-shopu.