Ujasněte si hned na začátku, co chcete tvořit (moderní věnec, nebo spíš klasický?).

Pokud máte na věnci velkou dominantní dekoraci (u mě např. šišková koule), nesnažte se ji trumfnout ještě další dekorací (například mašlí). To platí i pro svíčky – pokud jste se rozhodli investovat do drahých a luxusních svíček, měla by zbylá dekorace být už jen velmi decentní.