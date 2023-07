Zdroj: Shutterstock

Řekneme vám, co se může na oknech pokazit nebo poškodit, jaké závady si můžete opravit kutilským způsobem sami a kdy je třeba zavolat servisní techniky.

Pokud je rám nebo profil křídla prasklý nebo deformovaný, je nutné vyměnit celý prvek. Výměna jednotlivého prvku není ve stavebních podmínkách možná bez použití specializovaných strojů. Je to způsobeno tím, že ve fázi výroby jsou plastové profily o 3 mm delší, než je jejich konečný rozměr. Během svařování se konec profilu roztaví, čímž se jeho délka zkrátí. Máme-li okno o šířce 1 000 mm, vyřízneme ve výrobní fázi kus o délce 1 003 mm a po svaření dostaneme 1 000 mm. Pokud takovou konstrukci rozřízneme, ztratíme další 2-3 mm.

Oprava oken: výměna těsnění

Těsnění, o které se nestaráme, časem ztvrdne a zjizví se. Výměna těsnění nevyžaduje specializované nástroje, takže ji zvládnete sami. Upozorňujeme, že těsnění pro plastová a dřevěná okna se liší. Plastová mají velmi odlišné tvary profilů, proto musíme znát název profilu a výrobce, abychom mohli koupit správné těsnění (nejlépe v showroomu výrobce nebo jeho distributora). Těsnění pro dřevěná okna jsou unifikovaná.

Oprava kondenzace v oknech s dvojitým zasklením:

Jak na těsnění

Před nákupem je třeba změřit celkovou délku potřebného těsnění. Můžete ho koupit v 1 kuse a později ho rozříznout. Nákup těsnění, které je nařezáno na míru pro jednotlivé části okna, může být dražší. Staré těsnění se odstraní ze spáry, kterou je třeba před vložením nového řádně vyčistit. Těsnění se vloží na místo a prstem se přitlačí centimetr po centimetru. Někdy jsou těsnění v oknech v rozích přivařena, což může ztížit jejich výměnu. V takovém případě je lepší zavolat servisní techniky.

Silikonová těsnění

Pokud jsou silikonová těsnění z vnitřní i vnější strany poškozená, je možné starý silikon odstranit a nahradit novým. To můžete provést sami. Starý silikon se vyřízne pomocí stavebního nože. Před nanesením nové vrstvy je třeba místo očistit. Silikon se nanáší v úzkém pásu. Silikon se poté vyhladí odstraňovačem silikonu a sklo a zasklívací lišty se postříkají vodou s malým množstvím prostředku na mytí nádobí.

Vzhled okna

Okenní profily mají velmi kvalitní povrchovou úpravu, na kterou výrobci poskytují několikaletou záruku. Dýhy jsou k profilu trvale přilepeny. Moderní dýhy mají velkou barevnou trvanlivost, a nestává se, že by dýha změnila barvu nebo se zabarvila. Poškrábání profilů je nejčastěji důsledkem používání nevhodných čisticích prostředků. K tomuto účelu by se neměly používat přípravky obsahující abraziva. Někdy se stává, že profily terasových dveří poškrábou domácí zvířata. Pokud je poškození dalekosáhlé, může být nutná výměna profilů nebo celé konstrukce. V případě dřevěných oken je lepší reagovat co nejrychleji.

Nátěr dřevěných profilů

Po letech používání se může nátěr dřevěných oken začít loupat a oprýskávat. Tuto závadu si můžete opravit sami. Vyplatí se kontaktovat výrobce oken, u kterého si můžete zakoupit retušovací nátěr stejné barvy. Pokud je poškození více, stojí za to pokusit se zjistit, jakou barvou nebo transparentním lakem jsou vaše okna natřena, aby bylo možné zakoupit stejný výrobek. Nátěru by mělo předcházet odstranění odlupujících se úlomků a následné přebroušení povrchu (nejprve hrubším a poté jemnějším brusným papírem). Nejlépe je podklad tímto způsobem několikrát přetřít, aby se vytvořila silná ochranná vrstva.

Zdroj: historicengland.org.uk, rumpfinger-fenster.de