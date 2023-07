Zdroj: Shutterstock

Jak je to vlastně s poruchovostí u nových oken? U oken, na která se vztahuje záruka, se jedná spíš o nahodilé situace a je obtížné zde poukázat na opakující se závady. Pokud okna používáte správně a byla správně namontována, je riziko závady velmi malé. V 95 procentech případů jsou příčinou reklamací chyby při montáži nebo poškození způsobené prací jiných stavebních nebo renovačních týmů.

Poruchy starších oken

Nová okna bývají většinou v pořádku, ale větší množství závad se objevuje u starších oken, například 10-15 let starých. Takové závady souvisí s intenzitou používání oken - například v souvislosti s průběžnou údržbou a opravami, jako je mazání a seřizování kování. V případě dřevěných oken jde o obnovu nátěrů a renovačního lakování.

Oprava shnilého okenního parapetu:

Kličky, kryty, závěsy

Výměna mnoha součástí kování je velmi jednoduchá. Okenní klička je obvykle k okennímu rámu připevněna dvěma šrouby. Poškozenou kličku je třeba vyšroubovat křížovým šroubovákem a na stejné místo připevnit novou. Tato výměna je jednoduchá operace a nezabere mnoho času. Podobně se poškozené kryty pantů nasadí na pant shora a přitlačí se k boku křídla, dokud nezapadnou na své místo. Výměna samotného závěsu je obtížnější, protože musíte vědět, jak křídlo demontovat. Na druhou stranu je zlomený závěs poměrně neobvyklý. Pokud máte s panty problém, je lepší zavolat servisní středisko příslušného výrobce.

Oprava kování

Kování je nejnáchylnější k poruše. Musíme si uvědomit, že se jedná o pohyblivé prvky, za jejichž správnou funkci je zodpovědné mazivo snižující tření. Pokud se na mazivo v průběhu let lepí prach a nabývá abrazivní schopnost, hrozí rychlé opotřebení různých prvků. Proto bychom měli okna udržovat v čistotě. Nezapomeňte, že prach, který ulpí na mazivu kování, časem opotřebuje kovové prvky zodpovědné za správnou funkci křídel.

Kování je třeba seřídit

Seřízení kování je třeba považovat za provozní činnost. S trochou vůle a trochou technických znalostí můžete kování seřídit sami. Návod na seřízení konkrétního typu kování najdete na webových stránkách výrobců oken nebo v záručních listech výrobků. Samozřejmě můžete v takových případech využít i pomoc servisního technika za poplatek. Pokud se okenní křídlo začne trochu prohýbat a nedovírá se správně, je třeba kování seřídit. K tomu je zapotřebí imbusový klíč. Křídlem můžete pohybovat v libovolném směru. Zde se hodí zkušenosti, a proto je lepší objednat si servis, který to zvládne během několika minut.

Výměna espaňolety

Například výměna špalet zahrnuje demontáž okenního křídla a často i demontáž dalšího příslušenství. Méně komplikovaná je výměna přední espaňolety – vnějšího zavíracího pákového mechanismu. To obvykle nevyžaduje demontáž křídla. Je však nutné uříznout novou kulatinu na správnou délku a následně přenastavit a seřídit kování. Po opravě jakékoli součásti kování by vždy mělo následovat důkladné seřízení.

Oprava poškozených zasklívacích paketů

Druhým nejčastějším problémem je poškození zasklívacích paketů, například rozbitého skla nebo netěsnícího skla. To už ale vyžaduje odborné technické znalosti a vybavení. Zejména v případě zasklívacích sestav značných rozměrů a hmotnosti může být nutné použít například minijeřáb nebo přepravní rám. Jinak hrozí poškození zasklívacích sestav během dodávky a montáže. Pro takovou operaci jsou obvykle zapotřebí také 2-4 servisní technici.

Postup výměny

Při výměně zasklení je nutné rozříznout vnější a vnitřní silikonové těsnění, vyjmout zasklívací lišty, odstranit čepy sloužící k upevnění zasklívacích lišt a vyjmout poškozenou zasklívací sestavu. Poté se odstraní zbytky silikonového těsnění. Do rámu křídla se namontuje nová zasklívací jednotka, znovu se upevní zasklívací lišty a nanese se vnitřní a vnější silikonové těsnění. Jedná se o poměrně složitou operaci, při které se silikon vytvaruje do správného tvaru, což je klíčové pro zajištění správné těsnosti a zabránění vnikání dešťové vody do místnosti.

