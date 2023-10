Zdroj: shutterstock

Když padají listy a dny se zkracují, mnoho z nás se uchyluje do tepla domova. Ale co když bychom toto útočiště mohli udělat ještě příjemnějším? Říjen je ideální doba na to, aby se naše domácnost stala víc a víc udržitelnější. Ať už jste ekonováček, nebo ekoprofík, následující tipy vás nadchnou! A navíc s nimi můžete ušetřit i nějaké ty korunky.

Co vědět předtím, než začnete šít?

Ekodekorace

Místo plastových dekorací zkuste vytvořit podzimní věnce z přírodních materiálů, jako jsou suché listy, šišky nebo větvičky. Můžete dokonce vyrobit svíčky z včelího vosku, které nejen krásně voní, ale jsou i skvělou udržitelnou variantou.

Kompostujte

Říjen je skvělá doba na zahájení kompostování. Sbírejte spadlé listy, zbytky ovoce a zeleniny a vytvořte kompostovou hromadu ve vaší zahradě. Kromě toho, že se budete cítit skvěle, že přispíváte k lepšímu životnímu prostředí, vám budou vaše rostliny příští jaro opravdu vděčné.

Oblečení

S příchodem chladnějšího počasí možná plánujete obnovit svůj šatník. Místo nakupování nových kousků se zkuste zaměřit na druhou ruku, výměnné burzy nebo přešití staršího oblečení. Uděláte tak dobře nejen svému šatníku, ale i planetě.

Ušetřete energii

Jak se teploty snižují, zvyšujeme teplotu na topení. Myslete na izolaci oken a dveří pomocí gumových těsnění nebo speciálních fólií, které zabrání úniku tepla. Také můžete investovat do tepelného čidla a inteligentního termostatu, který optimalizuje spotřebu energie. To je nejen ekologické, ale také ekonomické!

Sezónní jídla

Podzim nabízí širokou škálu sezónních potravin. Zaměřte se na nakupování místního ovoce a zeleniny, jako jsou jablka, houby, dýně či řepa. Přizpůsobte svůj jídelníček tomu, co nám příroda nabízí, a snížíte tak ekologickou stopu svého stravování.

Voda je vzácná

Ačkoli říjen může být v některých oblastech opravdu deštivý, nezapomeňte myslet na šetření vodou. Zkuste sbírat dešťovou vodu do nádrže a používat ji pro zalévání rostlin nebo splachování toalety. Máte-li starší splachovací systém, přemýšlejte o jeho modernizaci na úspornější variantu.

Doprava a cestování

Podzim je časem pro procházky v krásně zbarvené přírodě. Zvažte, zda byste mohli více chodit pěšky, nebo jezdit na kole místo používání auta. Pokud je to možné, vyměňte auto za veřejnou dopravu či sdílené služby, abyste snížili svou uhlíkovou stopu.

Zelené úklidové prostředky

Místo chemických čisticích prostředků zkuste domácí, přírodní alternativy. Jedlá soda, ocet a citron mohou být účinnými a ekologickými náhražkami pro mnoho úklidových produktů. Díky tomu udržíte svůj domov čistý a zároveň šetrný k životnímu prostředí.

