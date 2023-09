Zdroj: Arshia Architects pro M&T

Poblíž luxusní čtvrti Beverly Hills se nachází Bel Air, čtvrť s výhledem na Tichý oceán a divokou kopcovitou krajinu. A právě zde, na vrcholu jednoho z kopců, mezi klasické domy s tradičními střechami z červenohnědých pálených tašek, postavili architekti z ateliéru Arshia Architects dům futuristického vzezření.

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že z okolní zástavby vyčnívá, opak je pravdou – proporčně zcela zapadá do sousedství. Architekti chtěli ukázat, jaké objekty je také možné v rámci místních stavebních předpisů navrhnout a postavit. Stát Kalifornie má totiž velmi přísné regule, domy musejí splňovat řadu podmínek od přesně určené výšky až po barvu fasády, pro kterou je na výběr jen z několika málo odstínů bílé nebo béžové.

Udržitelnost na prvním místě

Přísné kalifornské normy stavba splňuje také z pohledu nároků na ekologické budovy a úspory energie, jako jsou například nízkoprůtokové vodovodní systémy, filtrace dešťové vody, integrace fotovoltaických panelů, vysoce účinná izolace a další. Regulační podmínky se týkají také výsadby v okolí domu, která musí být odolná vůči suchu a nesmí vyžadovat častou zálivku, jelikož Kalifornie nemá vlastní zdroje vody.

Architekti dbali na udržitelnost stavby také z pohledu použitých materiálů a produktů. Tato snaha se v domě odráží nejen ve velkých plochách dřeva, ale i v těch nejmenších zařizovacích prvcích, jako je například dveřní kování. Právě to dodala na tuto výjimečnou stavbu česká rodinná manufaktura M&T. „Madlo Yes! nás zaujalopředevším svou estetikou a kvalitou, ale líbilo se nám zejména proto, že popírá zavedenou charakteristiku dveřní kliky,“ říká Arshia Mahmoodi z architektonické kanceláře Arshia Architects. „Má skvěle skrytý design, až diskrétní. Navíc se svým skrytým zámkem představuje příběh, který jsme chtěli rozklíčovat a objevovat.“

Roman Ulich, hlavní designér M&T, popisuje: „Snažíme se vyrábět eticky udržitelné, inovativní a designové dveřní kování s důrazem na kvalitu. Naší dlouhodobou vizí bylo navrhnout komfortní tiché ovládání dveří bez použití klik a zámků, a toho jsme docílili právě s bezkontaktním magnetickým systémem Magnetic. Ten společně s madlem Yes! splňuje ty nejvyšší nároky na životnost – nepotřebují pozdější servisní zásahy a na celý systém poskytujeme doživotní záruku.“

Idea automobilového designu

Princip použitého dveřního kování navíc zapadá do konceptu stavby – při návrhu se totiž architekti inspirovali u automobilového designu ve smyslu minimalismu a dokonalé účelné jednoduchosti. Veškeré technologické prvky v interiéru jsou tak po vzoru luxusních aut zcela záměrně nenápadné a skryté tak, aby svou absencí umocňovaly vjemový zážitek z architektonicky dokonalého prostoru.

Důmyslné propojení

Inspirace automobilovým designem se propisuje i do atraktivních křivek napříč celým interiérem. Stavba využívá dělenou konstrukci, která sleduje typografii kopce. S využitím mezipater tak propojuje obě hlavní patra domu v působivý celek. Ve spodním podlaží, které je z jedné strany zapuštěné pod úroveň terénu, se nachází otevřený prostor sloužící k setkávání s přáteli. Nechybí zde krb pro navození příjemné atmosféry ani zabudovaná vinotéka.

Schodiště po straně otevřeného prostoru stoupá do rozlehlého obývacího pokoje s velkými prosklenými plochami, které jsou typické pro celý dům. Dokonalými průstřihy ve střeše a mezi jednotlivými patry se přirozené denní světlo dostane i do míst, kde by jinak bylo nutné svítit. Široké schodiště uprostřed pak vede do prostoru kuchyně s jídelnou, z něhož je přístup do zahrady přiléhající k domu. Nejvyšší podlaží pak slouží jako soukromé útočiště členů domácnosti.

Výjimečnost této stavby z pohledu neotřelého konceptu, vzhledu i udržitelnosti potvrzuje fakt, že dům získal již dvanáct prestižních architektonických ocenění.

Autoři: Arshia Architects Architektonická kancelář Arshia Architects založená v roce 2006 v Beverly Hills vznikla se záměrem neotřele smazat rozpor mezi estetickým zážitkem a stavebním aktem. Cílem kolektivu designérů je dešifrovat vztah ke světu jako celku včetně důsledků, které má zastavěné prostředí na jeho budoucí trajektorii. Jejich projekty získaly řadu národních a mezinárodních ocenění, například od Amerického institutu architektů, a představily se na prestižních místech, jako je Muzeum současného umění v Los Angeles. www.arshia.net

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, arshia.net, magnetic-mt.cz