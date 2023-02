Zdroj: Shutterstock

Málokoho baví uklízet koupelnu, i když to dělá poctivě jednou týdně. Udržet tento prostor v čistotě je zkrátka výzva. Ale jde to, stačí přidat průběžné gruntování, které spolkne jen pár minut denně. A využít několik šikovných pomůcek.

Vtip čisté koupelny skutečně spočívá v pravidelném každodenním úklidu, který vám zabere několik minut. Díky tomu se pak při víkendovém gruntování nestrhnete, naopak vás bude stát méně úsilí a času. Bez čeho se neobejdete?

Utírejte všechny povrchy

Čím více lidí koupelnu využívá, tím častěji otírejte všechny povrchy, od dlaždiček po sanitu a vodovodní baterie. Omezíte množení bakterií, zbavíte se prachu i nečistot od mýdel či zubní pasty. Proč? Špína, která nestačí zaschnout, se snáze odstraňuje.

Proč mít doma mikrovlákno

Používejte hadříky z mikrovlákna, podle barev. Jiný na sklo, další na sanitu, třetí na dlaždičky… Mikrovlákno lépe zachytí drtivou většinu nečistot i bez chemie, dobře odvádí vodu a rychle schne. Takovou službu vám obyčejná bavlna třeba ze starého trička neprokáže. Mikrovlákno přeložte minimálně nadvakrát a stírejte vždy jen čistou plochou a jedním směrem.

Zamilovali jste si ruční vysavač v obýváku a kuchyni? Tak proč ho ještě nepoužíváte také v koupelně? Autor: Shutterstock

Nezametejte, vysávejte

U malých, ale i středně velkých koupelen se vyplatí ruční vysavač, abyste nemuseli tahat ten velký. Raz dva s ním odstraníte vlasy a další špínu z podlah a dalších povrchů. Je to mnohem hygieničtější a příjemnější než zametání, které víří prach. Předem jen vyprašte koupelnový kobereček, který byste měli podobně jako ručníky měnit jednou týdně.

Stěrka se hodí nejen na okna

Do sprchových koutů se dnes často využívají skleněné zástěny. Mějte po ruce stěrku, kterou po sprchování stáhnete kapky vody a třeba i zbytky mýdla. Sklo pak utřete do sucha. A totéž naučte ostatní členy rodiny. Hlavní gruntování vás sice nemine, ale čištění bude jednodušší. Mikrovláknem setřete rovněž kapky vody ze zrcadla.

Umyvadlo a baterie

Nejvíce používané umyvadlo opláchněte a otřete dvakrát denně, ráno a pak večer. U běžné špíny stačí použít navlhčené mikrovlákno, nebo přidejte šťávu z citronu či ocet. Vodovodní baterii se vyplatí otřít jednou denně. Když bude špinavější, použijte další čistý hadřík z mikrovlákna, který namočte do octa. Baterii jím obložte jako sendvič, asi po půl hodině spláchněte a otřete dosucha. A toaleta? Tenhle trik jsme si vypůjčili od profesionálů, kteří ho používají na opravdu zanesené WC – nalijí do něj Coca-Colu, po 30 minutách spláchnou.

Konec povalování

Do šuplíků podumyvadlové skříňky přidejte organizéry, do nábytku s policemi či jen na samotné police postavte košíky a do nich dejte vše, co by se jinak různě povalovalo. Věci shromážděné na místech k tomu určených snadněji zbavíte prachu a špíny, než když každá leží bůhví kde.

Které přípravky se vyplatí zkusit

Existují mraky čističů, ale když zvolíte takzvaný nanopřípravek, jenž na povrchu vytvoří neviditelný film, zjednodušíte si úklid (mimo jiné zamezuje usazování vodního kamene). Pozor: nanopřípravek není jen jeden, vybírejte ho podle typu materiálu, který s ním chcete ošetřit.

