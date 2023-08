Zdroj: Shutterstock

Pokud se máme soustředit na malou koupelnu, kam se kromě vany musí vejít i pračka, je třeba se zbylou plochou pracovat co nejefektivněji. Mnoho lidí nevědomě podléhá předsudku, že s výškou člověka musí končit i výška jeho nábytku. Největším trumfem bytových architektů je ale právě umění pracovat s celým prostorem místnosti. Nebojte se nakoupit vysoké skříňky, které zaplní prostor až do vrchu, kam se zaručeně vejdou všechny osušky a také méně používané předměty. K jejich dostupnosti pomůže jednoduchá stolička.

Posuvná a vyklápěcí dvířka

Systém posuvných dveří je velmi oblíbeným řešením nedostatku místa v interiéru. Proč ho tedy nevyužít i v koupelně? Posuvná dvířka v koupelně vyřeší problém s místem a v kombinaci se zrcadlovou skříňkou dostane i další rozměr využití. Podobně praktické jsou i vyklápěcí skříňky. Oceníte je v místech, kam už se skříňky s posuvnými stěnami nebo obyčejnými dvířky nevejdou.

Nepokládejte nábytek na zem

Nebojte se využít závěšení skříněk nejen klasickým způsobem v úrovni vašeho obličeje. Pověste do vzduchu i skříňky od podlahy. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste si už v koupelně narazili palec o roh vaší skříňky, která vyčnívala do prostoru. Ze zavěšené skříně budete mít hned dvojí užitek. Jednak vznikne pod nábytkem prostor na menší předměty jako pantofle nebo stolička a také se vám bude v koupelně pohybovat i uklízet mnohem lépe.

Vestavěné skříně

Dalšími způsoby jak koupelnu opticky odlehčit a přitom mít po ruce vše potřebné jsou vestavěné skříně, nábytek na míru nebo mobilní vozíky. Do malé koupelny se vyplatí investovat a pořídit rovnou umyvadlo zapuštěné do skříňky, tzv. umyvadlové skříňky. Prostor koupelny potom nebude působit příliš roztříštěně, jako by to bylo v případě samostatného umyvadla a skříňky. Stejně dobře můžete takový problém vyřešit i pro větší předměty, jako je pračka. Na trhu se dá snadno sehnat vestavěná skříň na pračku, do které lze často i vbudovat místo pro špinavé prádlo. Zbytek potřebných věcí, který se už nikam nevleze, můžete odložit na vozík na kolečkách, který v případě potřeby v koupelně vůbec nemusí být.

Zdroj: novinky.cz, homeincube.cz