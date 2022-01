Zdroj: Shutterstock

Zkrácená doba slunečního svitu v zimních měsících pokojovým rostlinám příliš neprospívá. Proto se ukládají k „zimnímu spánku”. Pokud jim ale chcete dodat co nejvíce přirozeného světla, aby rostly, přesuňte je co nejblíže k oknu. Musíte brát ale v potaz, zda je pod okny topení. To totiž rostlinám neprospívá. V tomto případě přichází na řadu umělé osvětlení. Rostliny pro svůj růst potřebují 12 až 16 hodin denního světla. V zimě je denní světlo zkrácené na 8 hodin. Díky umělému osvětlení tuto dobu prodloužíte a můžete pokojovky pěstovat i v temných koutech vaší domácnosti.

Jak umělé osvětlení funguje?

Rostliny u procesu fotosyntézy odchytávají pouze červené a modré spektrum. Modré záření je dobré pro zelené části rostlin, které nekvetou. Červené záření zase pro podporu kvetení a plození. LED osvětlení pokojovkám dodá přesně to, co potřebují. Napodobuje totiž intenzitou světla sluneční svit. Nemusíte se tak bát, že by se listy popálily, protože umělé LED osvětlení nehřeje, jen svítí.

Při výběru umělého osvětlení pokojových rostlin hraje roli hodnota světelného toku, který se měří v lumenech. Čím více lumenů žárovka má, tím vyšší má svítivost. Dalším důležitým parametrem je chromatičnost, tedy teplota světla. Ta se vyjadřuje v kelvinech. V případě, že chcete napodobit polední slunce, vyberte žárovku s hodnotou 5000 až 6000 kelvinů se studeným světlem. Pokud chcete v zimě pouze prodloužit denní světlo, postačí vám světlo s hodnotou 2000 až 4000 kelvinů s teplejším barevným tónem.

Jak na správné přisvicování?

Jak už bylo popsáno výše, rostliny by neměly přesáhnout 16 hodin denního světla. Zbylých 8 hodin totiž potřebují pro vylučování oxidu uhličitého. Vhodné umístění umělého osvětlení je 20-40 cm od rostliny. Maximálně však do jednoho metru. Stínomilné rostliny přisvicujte 2 až 4 hodiny denně, světlomilné rostliny až 6 hodin. Při výběru osvětlení pak doporučujeme sledovat, zda má světlo zabudovaný časový spínač, díky kterému nebudete muset čas svícení hlídat.

Zdroj: Pokojovky.co, Ceskestavby.cz