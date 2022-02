Zdroj: IVT

Lze umístit venkovní jednotku tepelného čerpadla vzduch-voda na nevyužívanou půdu? Obytné místnosti jsou zatepleny ve stropě, štíty jsou z klasických palubek, takže prostor značně větrá. Pokud bych vyřešil odvod kondenzátu a omezení vibrací, skýtalo by to výhody v nezatížení jednotky povětrnostními podmínkami a větší bezpečnosti proti krádeži a rozbití. Také by to vypadalo výrazně lépe.



Venkovní jednotku tepelného čerpadla není možné umístit do vnitřních prostor bez dostatečného přívodu venkovního vzduchu, protože by došlo k vychlazení tohoto prostoru. Jedinou možností je zajistit přívod a odvod vzduchu tak, aby nedocházelo k promíchávání přiváděného a již vychlazeného vzduchu. To není úplně jednoduché, protože tepelné čerpadlo spotřebuje 3 000 až 8 000 m³ vzduchu za hodinu a otvory ve střeše (případně vzduchotechnické potrubí) tak musí být poměrně velké.