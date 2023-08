Zdroj: Zehnder

Řízené větrání s rekuperací přináší mnoho výhod, a to pro rodinné domy i byty. Mezi hlavní výhody patří tepelný komfort po celý rok, úleva od alergenů, optimální vlhkost v domě, šetření provozních nákladů za topení, redukce vlhkosti a předcházení tvorbě plísní a bakterií v domě a dýchání čistého vzduchu. Rekuperace si nachází místo v nových projektech rodinných domů, ale je možné ji nainstalovat i dodatečně. Důležitou otázkou je, kam vzduchotechniku v domě nebo bytě umístit a kudy vést vzduchotechnické rozvody.

Systémy rekuperace tepla a větrání:

Kam umístit jednotku?

V rodinných domech se větrací jednotka společně s ostatními technologiemi nejčastěji umisťuje v technické místnosti. Pokud tam už není dostatek prostoru, instalace je možná i jinde mimo obytné místnosti – v zádveří, garáži či šatně. V bytech se pak dá využít i prostoru šatní skříně na chodbě, v kuchyni, v koupelně nebo na WC.

Možnosti instalace

Jako příklad lze uvést větrací jednotku Zehnder ComfoAir 180, která je tak tichá a má natolik malé rozměry, že ji můžete instalovat i do kuchyňské linky. Její hlučnost je srovnatelná například s ledničkou. Při instalaci řízeného větrání jsou pak stěžejní i vývody do jednotlivých místností. Počet vývodů řízeného větrání nemá přímou vazbu pouze na plochu místnosti, ale ovlivňují jej i počet osob a režim chodu v domácnosti, i účel dané místnosti. Proto jak množství, tak dimenzi přívodních či odvodních větracích tras musí stanovit odborník s vědomím všech relevantních souvislostí pro daný objekt. Slušná firma to řeší již v prvotním návrhu koncepce, který by měl být bezplatný.

Nejlepší řešení rozvodů vzduchotechniky

Ideálním řešením montáže rozvodů vzduchu je jejich hvězdicovité uspořádání. Potrubí tak vychází z jednoho centrálního bodu a do dalších místností vedou samostatná vedení. Tím je jednak zamezeno nežádoucím přeslechům mezi místnostmi a navíc je zajištěn optimální přívod a odvod vzduchu. Optimálně předehřátý nebo dochlazený čerstvý vzduch se přivádí do obývacího a dětského pokoje či ložnice, kde obyvatelé domu tráví významnou část svého času. Naopak spotřebovaný vydýchaný vzduch je společně s nejrůznějšími pachy z vaření a dalších činností odváděn z kuchyně, koupelny, toalety či šatny ven. Pro každou místnost je samozřejmě možné individuálně nastavit intenzitu proudění vzduchu.

Kam umístit ventily?

A jak je to s umístěním koncových ventilů? Teplý vzduch stoupá nahoru a studený zase padá dolů, takže doporučujeme přívodní ventily umístit ve stropě, přičemž střed vývodu by měl být vždy minimálně 35 centimetrů od stěny. Do stropu bývají ventily instalovány přibližně v 90 % případů. Je ale samozřejmě možnost umístit je ve stěnách či do podlahy. V případě stěn však existuje riziko jejich zastavění, protože nevíte přesně, kde bude stát nějaká skříň nebo křeslo. V podlaze zase musí být použity silnější mřížky a existuje nebezpečí, že do koncovek něco zateče, takže to není příliš praktické. U stropních instalací nic takového nehrozí.

