Zdroj: Hornbach

Škopek je určitě fajn věc, ale tak na pár dnů na chalupě. Jinak asi nenajdete koupelnu, kde by chybělo umyvadlo, to je prostě základ. Jaké se vám nejvíce líbí?

Souboj mezi sprchovým koutem a vanou v koupelně vyhraje jen jeden, zatímco umyvadlo má svou pozici jistou. Dříve sloužilo nejen k mytí, ale i k praní. O to druhé se dnes stará automatická pračka. Proto umyvadlo nemusí být tak velké a hluboké jako kdysi. Ale nakonec je stejně na vás, jakému tvaru, materiálu a způsobu instalace dáte přednost.

Chcete větší změnu? Mrkněte, jak by mohla vaše moderní koupelna vypadat:

Do zdi nebo na noze

Před lety se umyvadla nejčastěji připevňovala do zdi, v lepším případě se k nim přidávala skříňka. Bez ní byl vidět sifon, který se tenkrát z pohledu designu neřešil, ale samozřejmě existovala možnost zakrýt ho polosloupem či sloupem. Tyto varianty jsou v nabídce dodnes, stejně jako umyvadla volně stojící na noze. Moderní nástěnná neboli závěsná umyvadla se však řeší kompletně s potřebnými instalačními doplňky (konzole, sifon, výpusť) a ideálně i s umyvadlovou baterií, aby všechny součásti navzájem ladily.

Na desku

Nejpoužívanější jsou umyvadla na desku. Až na designové výjimky „dva v jednom“ se kupují zvlášť. Díky desce získáte velký odkládací prostor, který nástěnnému umyvadlu zpravidla chybí. Před nákupem si však ověřte, zda je deska dostatečně impregnovaná, aby dobře odolávala vodě a vlhkosti. K dispozici jsou také více či méně zápustná umyvadla do desky, případně i pod ni. Poslední varianta je stylově nejčistší a ze zápustných variant také nejpraktičtější na údržbu.

Další skupinu tvoří nábytková umyvadla, která se prodávají společně s úložným prostorem. Vše spolu ladí a nehrozí, že by někde vznikly škvíry. U nábytkových umyvadel není potřeba řešit nosnost zdi a kotvicí materiál, hmotnost umyvadla nese skříňka.

Keramika a konkurence

Máte rádi dřevo? Kámen přírodní či umělý? Nerez? Beton? Sklo? Porcelán? Smaltovanou ocel? To vše můžete mít, výrobci a designéři rádi zkoušejí nové věci. Každý materiál nabízí něco unikátního, ale ne každý lze označit za univerzálně použitelný pro všechny uživatele. Z estetického i praktického pohledu boduje umělý kámen (Corian), který je pro kontakt s vodou ideální. Tento neporézní materiál se dá velice dobře probarvit, v případě poškození ho lze snadno opravit. Snadno se čistí a napojení je téměř beze spár. V kurzu je ale stále také největší umyvadlová klasika. Nestárnoucí keramika lidem slouží už stovky let a na její oblibě se nic nemění i přesto, že u umyvadel nevytvoří ostré záhyby. Složení keramiky a glazury výrobci neustále zdokonalují.

Neotřelý design umyvadla z kolekce Val perfektně pasuje na desku díky zbroušené spodní hraně. Je vyrobené z materiálu SaphirKeramik a stěny mají hrany široké jen 2 až 3 mm Autor: Laufen

Letos je to deset let, kdy se na trhu objevil materiál SaphirKeramik, díky němuž vznikají tenkostěnná umyvadla (hrany o tloušťce 2 až 3 mm), případně i s odkládací plochou. SaphirKeramik mimo jiné využívá korund, pevnost v ohybu je pak srovnatelná s ocelí. Korund najdete také v keramických umyvadlech Yard tradičního českého výrobce Ravak, která mají hrany 3 až 4 mm (tloušťka hran klasických keramických umyvadel se pohybuje od 8 do 10 mm).

Často se používá i takzvaný litý mramor z mletého dolomitu a dalších druhů vápenců s polyesterovou pryskyřicí. Tento kompozitní materiál nabízí vlastnosti přírodního mramoru, současně slibuje ostré záhyby a perfektně hladkou plochu (u keramiky je potřeba počítat s drobnými nepřesnostmi).

Všechno má svoje

Tvar umyvadla vidíte hned, více pozornosti věnujte jeho kombinaci s baterií. Někde jsou možnosti velké, jinde omezené. Například k trendy umyvadlům instalovaným na desku lze přidat vysokou stojánkovou, případně podomítkovou baterii. Podstatné je, aby nabídla dostatečné místo pro umytí a aby proud vody co nejvíce mířil k odtoku. Směřování toku vody z baterie nepodceňujte u žádného umyvadla. Vyplatí se také zjištění konkrétních vlastností povrchových úprav baterií. Označují se různými názvy, které však laikovi nemusejí mnoho prozradit.

A je tu ještě jedna otázka: zda zůstat u umyvadla s přepadem, nebo bez něj. To první má v horní části otvor pro případ, že byste napustili více vody nebo zapomněli zavřít baterii. Podle typu umyvadla volte vhodnou výpusť. Výpusť pro umyvadlo s přepadem obsahuje další otvor, kterým voda z přepadu teče do sifonu.

Moderní umyvadlo z umělého kamene je sučasně i deskou, takové dva v jednom. Dostupné je ve všech barvách RAL nebo jako čistě bílé vyrobené přesně na míru pro vaši koupelnu Autor: Los Kachlos

Do prodejny s metrem

Výrobci a autoři nejen internetových článků stále přichází s různými doporučovanými rozměry. Některých se vyplatí držet, jiné lze přizpůsobit vaší koupelně. A hlavně potřebám rodiny. Za běžnou klasiku se považuje 50 až 65 cm na šířku a zhruba 45 až 50 cm do hloubky. To stačí k tomu, abyste si umyli ruce, vyčistili zuby nebo opláchli obličej, aniž by vznikla potopa. Jiné rozměry se samozřejmě týkají malých umývátek na toaletě. Prostorné koupelny pochopitelně unesou velká umyvadla, otázkou je, zda je skutečně využijete. Mnohdy je vhodnější umístit dvě poblíž sebe, nebo zvolit dvojumyvadlo. Právě u něj existuje nepsané pravidlo, že byste měli mít k dispozici asi 120 cm šířky či o něco více.

Od podlahy se uvádí výška 80 až 85 cm. A pak je tu další ideál – před umyvadlem ponechte alespoň 60 cm prostoru. V malých koupelnách to vždy nejde, pak se může hodit umyvadlo asymetrického tvaru, částečně přesahující nad vanu, a přitom koupání nijak nevadí. Estetika je důležitá, ale funkce by měla dostat přednost.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 5/2023.