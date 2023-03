Zdroj: Hornbach

Když se budete rozhlížet v koupelnových studiích, nejde přehlédnout, že aktuálně frčí umyvadla na desku. Vypadají perfektně a díky rozmanitosti tvarů se hodí snad do každé koupelny. Ale pokud nejsou vašimi favority, klidně zvolte jiný tvar. Stále nám však zbývá rozlousknout odpověď na otázku: z čeho bude umyvadlo vyrobené?

V rámci této rekonstrukce koupelny si vybrali umyvadlo z betonu:

Keramická stálice

Největší umyvadlová klasika byla, je a patrně bude stále v kurzu. Bavíme se o keramice, která lidem slouží stovky let. V případě umyvadel sice nevytvoří ostré záhyby, ale to na její oblibě nic nemění. Složení keramiky, glazury či vůbec výrobu forem výrobci stále zdokonalují. Umyvadla z keramiky se několikrát vypalují, pak jsou pevná a odolná. Nicméně pokud by došlo k poškození, většinou je nevratné. Netřeba se však obávat rzi ani vodního kamene.

Nejen baculatá, také twiggy

Letos je to deset let, kdy se na trhu objevil materiál Saphirkeramik, díky němuž vznikaly a vznikají tenkostěnná umyvadla (hrany o šířce 2 až 3 mm), případně i s odkládací plochou. Saphirkeramik mimo jiné využívá korund, pevnost v ohybu je pak srovnatelná s ocelí. Korund najdete i v keramických umyvadlech Yard tradičního českého výrobce, v tomto případě mají hrany 3 až 4 mm. Porovnejte si: klasická keramická umyvadla mívají tloušťku hran 8 až 10 mm.

Oblíbený litý mramor

Kromě keramiky se v posledních letech velice často používá i takzvaný litý mramor, z mletého dolomitu a dalších druhů vápenců s polyesterovou pryskyřicí. Tento kompozitní materiál nabízí vlastnosti přírodního mramoru, současně slibuje ostré záhyby a perfektně hladkou plochu. Umyvadla z něj pak mimo jiné disponují velmi dobrou odolností proti nárazům a dalšímu mechanickému poškození.

Méně obvyklá řešení

Chcete dřevo? Kámen přírodní či umělý? Nerez? Beton? Sklo? Porcelán? Smaltovanou ocel? To všechno můžete mít, výrobci a designéři rádi zkouší nové věci. Každý materiál nabízí něco unikátního, ale ne každý lze označit za univerzálně použitelný pro všechny.

Z estetického i praktického pohledu zmiňme umyvadlo z umělého kamene (corianu), který je pro kontakt s vodou vlastně ideální. Tento neporézní materiál se dá probarvovat, kdyby se poškodil, lze ho snadno opravit, dá se spojovat beze spár a snadno se čistí.

Zdroj: drevojas.cz, perfecto.cz