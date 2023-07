Zdroj: Zámek Červená Řečice

Často vám nabízíme výletní tipy v místech, kam míříte. Teď to obrátíme. Zveme vás na zámek Červená Řečice na Vysočině, protože jde o zachráněnou památku. A unikát hned z několika důvodů.

Město Červená Řečice najdete asi 10 kilometrů od Pelhřimova. Nabízí více turistických cílů, tím největším a nejatraktivnějším je místní zámek Červená Řečice. Proč si ho můžete dobře prohlédnout až nyní? A proč vás bude prohlídka bavit?

Takhle vypadal zámek Červená Řečice po sanačních pracích. To už nikomu nepadal na hlavu, ale čekala ho rekonstrukce:

Otevírá se pro veřejnost. Poprvé!

Zámek hlásí „máme otevřeno“ od 1. července 2023. Což je unikát, před tím ho mohli vidět hlavně nadšenci a příznivci. Ale to předbíháme. Na prohlídky můžete přijít od úterka do neděle, od 9 do 17 hodin, doporučuje se rezervace. Bez ní vás také rádi uvidí, ale v případě mnoha návštěvníků mají přednost rezervace. A budete muset počkat, abyste si zrekonstruovanou národní kulturní památku prohlédli. Konkrétně jde o rekonstrukci 1. nádvoří a přilehlých budov. Ovšem nádvoří a unikátní archeologické nálezy si můžete omrknout i bez rezervace.

Výjimečná architektura

Ve 13. století tady stávala tvrz, pak gotický hrad. Zásadní zlom nastal koncem 15. století, kdy řečické panství získali Leskovcové. Nicméně hrad jim doslova padal na hlavu. Dochovala se i zpráva, ve které jeden z potomků tohoto rytířského rodu, Šebestián Leskovec, informuje císaře Maxmiliána: část s ložnicemi se zřítila. Právě Šebestián nechal v 16. století přestavět hrad na renesanční sídlo s opevněním. To je další unikát. Červená Řečice představuje renesanční zámek pevnostního typu, který u nás nemá obdoby. Schválně se průvodce optejte, z jakého důvodu byl opevňovací systém vybudovaný v místech, kde se nikdy nebojovalo ani se k bojům neschylovalo.

Řečice budiž. Ale proč Červená?

Místu, kde zámek stojí, se odedávna říkalo Řečice či Biskupská Řečice; většinu času objekt patřil církvi. Šlechtické rody tu panovaly asi jen dvě století. Ovšem mají lví podíl na architektuře zámku. Právě Šebestián kromě jiného nechtěl střechu ze slámy nebo ze dřeva, nýbrž z červených tašek. Tahle barva natolik svítila do dálky, že se panství začalo říkat Červená Řečice.

Na rekonstrukci věžních hodin přispěla partnerská švýcarská obec Kirchdorf Autor: Zámek Červená Řečice

Zachráněná památka

Jak šel čas, měnili se poměry, majitelé i samotná stavba. Na přelomu 20. a 21. století začal zámek chátrat. V roce 2008 ho získalo družstvo Zámek Šebestián, jehož majitelé hledali cesty k nápravě. Kromě nich bychom měli poděkovat také Spolku na záchranu památek červenořečických, který upozorňoval na katastrofální stav objektu. Díky družstvu a spolku nedošlo ke zřícení či zbourání, ale k záchraně. Nejprve proběhly sanační práce, aby zámek skutečně někomu nespadl na hlavu, v roce 2020 začala rozsáhlá rekonstrukce. Projekt obnovy zpracovala architektonická kancelář Masák & Partner, o níž už jsme psali.

Co nás zaujalo

Každého návštěvníka kromě solidních historických údajů baví zajímavosti. V rámci rekonstrukce se mimo jiné obnovily propadlé středověké žebrové klenby (vzpomeňte si na Šebestiána), zachoval se unikátní středověký krb. Ale vás bude možná více bavit dobová toaleta biskupa. Trůní přesně v místech, kde býval středověký záchod - průvodce vám jistě vysvětlí, jak vypadal.

Kdyby zámek zůstal po rekonstrukci, jak se opravil, viděli byste převážně „nahaté“ prostory - zařízení interiérů se buď odvezlo jinam, nebo „ztratilo“. Nyní je vybavený zapůjčeným mobiliářem ze zámků Červená Lhota a Náměšť nad Oslavou a z hradu Zvíkov. Nábytek z Červené Lhoty se vlastně vrátil domů, dnes uvidíte přesně ten, který na Červené Řečici kdysi skutečně býval.

Svatby i videomapping

Součástí prohlídky je rovněž videomapping, což je další unikát, na zámcích ho běžně neuvidíte. Na 3D maketě si Červenou Řečici dobře prohlédnete. Vždy se rozsvítí příslušná část, o které je řeč, a současně se promítá, jak daná část zámku kdysi vypadala.

To je novinka, nicméně na zámek se vrátil hezký zvyk. V dobách ne tak dávno minulých se tady totiž oddávalo, tahle tradice se vrací. Chcete být u toho?

Zdroj: zámek Červená Řečice