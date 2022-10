Zdroj: Alex Shoots Buildings

Svoje víkendové zázemí navrhl tak chytře, že s tímto projektem zvítězil v soutěži Interiér roku 2021 v kategorii Novostavba.

Genius loci

Novostavba se nachází v jedné sklepní uličce jihomoravské obce Bukovany. Původní záměr byl ale jiný, na malém svažitém pozemku o ploše 235 m² stál starší dům, u něhož se zvažovala rekonstrukce. Po zjištění skutečného stavu architekt tuhle myšlenku zavrhl a vyprojektoval novostavbu na 98 m². Pro sebe, manželku a také pro syna, který přišel na svět v době realizace. A rovněž i pro jiné lidi, protože rodina ji také pronajímá.

Nový téměř jako starý

Objekt se skládá z více částí, na zděnou stavbu navazuje prosklené přízemí a dřevostavba. Domek, který tu původně stával, byl cihlový, zděná část na něj odkazuje tvarem i materiálem (pálené cihlové bloky, střecha z pálených neglazovaných tašek).

Přízemí se částečně otevřelo do krovu, kde je ložnice, nad koupelnou a toaletou se nachází druhé zázemí pro spaní. A všude je dřevo, použilo se jak na okenní rámy tvarem i rozměry kopírující původní okna, tak na podlahu z kartáčovaného olejovaného smrku, ze stejného dřeva jsou i postele. Čistotu prostoru zdůrazňuje osvětlení navržené architektem, zhotovené z duralu a skla. Obdobná svítidla, jen o něco menší, visí v navazujícím objektu.

Jedna z ložnic se otevřela do krovu. Zděnou stavbu zjemňují zaoblené rohy ostění a nadpraží oken. A všude je dřevo. Autor: Alex Shoots Buildings

Dostavba místo chlívků

Po zbourání starých kozích chlívků se uvolnilo místo pro moderně řešenou přízemní dostavbu. Ocelová konstrukce je zepředu velkoryse prosklená, právě tudy se do domu vstupuje a funguje jako hlavní obytný prostor. Na ni navazuje menší dřevostavba se saunou s odpočívárnou a bazénkem.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme také na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Všechno spolu ladí

Zádveří nehledejte, záměrně tu není, přesto je vstup do multifunkčního obýváku komfortní i v zimě. Je jasně členěný na odpočinkovou zónu, jídelnu i kuchyni, kterou doplňuje další netradičně řešené relaxační místo.

„Krb s cihelnou pecí je parafrází na staré kachlové pece v chalupách. A protože krb by pec nevyhřál, natáhlo se na ni podlahové vytápění,“ vysvětluje autor návrhu. Doplňuje ji ocelová lavice, přičemž krb a pec jsou opatřené stěrkou, ladící se štukovými kletovanými stěnami i betonovou podlahou. Ze strany pece se vestavěla lednice, myčka a vinotéka, naproti se umístila kuchyňská linka, nad níž visí police z ocele vyrobená na zakázku. Na míru je řešený i dřevěný jídelní stůl.

Stálo to za to

O strastech stavby by každý autor jistě dokázal mluvit hodiny, navíc v tomto případě architekt nejen projektoval (asi půl roku), ale také přikládal ruce k dílu. Realizace trvala dva roky, hrubou stavbu zajistila firma, zbytek se řešil svépomocí. „Složitý byl přístup stavební techniky do úzké uličky a také prudký svah, do kterého je dům zaříznutý. Zabrat nám dal rovněž povalový strop v dostavbě. Ruční tesání je práce krásná, ale náročná a zdlouhavá,“ vzpomíná.

Výsledek je však unikátní díky propojení technologií a řešení odkazujícímu na dobu minulou s čistě moderními prvky. A splňuje to, co architekt s manželkou chtěli. Co nejmenší, zato krásný dům na víkendy. Nic víc, nic míň.

Tento článek jste si mohli nalézt v časopisu Dům&Zahrada 9/2022.