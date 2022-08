Zdroj: Shutterstock

Úklid koupelny, vydrhnutí sporáku, vyčištění knihovny a další. Některé úklidy v domácnosti můžou být velmi náročné. A i když koupíme drahý čistič, výsledek není takový, jaký si přejeme. Stačí vám pár věcí, co máte běžně doma a vyrobíte si extrémně levný univerzální čistič, který odstraní veškeré nečistoty.

Připravte si 4 suroviny. 50 gramů jedlé sody, 50 gramů octa, 2 lžíce citronové šťávy a 3 litry vody. K přípravě budete potřebovat kýbl nebo hrnec a vařečku. Následně pak ještě rozprašovač.

Jak tedy přesně na to?

Do hrnce nalijte 3 litry vody a přisypte jedlou sodu. Vše promíchejte, dokud se soda kompletně nerozpustí a nalijte šťávu z citronu. Jakmile máte promíchání, dolejte ocet. Opět promíchejte tak, aby ve směsi nezůstaly žádné pevné částky. Směs přelijte pomocí trychtýře do rozprašovače a dejte se do úklidu. Směs stačí nastříkat na špinavá místa a nechat 30 minut pracovat. Poté už jen jednoduše setřete pomocí vody a hadříku. Proces můžete několikrát zopakovat, dokud není prostor úplně čistý.

