Zdroj: Shutterstock

Slané koláče mají tolik podob, že si mezi nimi každý najde svého favorita. Nejčastěji se připravují z křehkého těsta, ale stejně dobře funguje i kvalitní listové těsto z obchodu. Jako náplň lze využít nejrůznější druhy sýrů, masa, ryb i zeleniny – počet kombinací je nekonečné množství. Skvěle chutnají teplé i studené, takže je můžete připravit k večeři a druhý den zabalit jako svačinu do práce nebo do školy. Hodí se i jako pohoštění na piknik nebo na zahradní grilování. Platí to i o půvabném koláči, jehož náplň tvoří tenké plátky zeleniny, které se stáčejí do spirál a vytvářejí téměř umělecké dílo. Využít na něj můžete různé druhy zeleniny a vytvořit si barevnou kompozici přesně podle svých představ.

Podívejte se na přípravu spirálového koláče ve videu:

Slaný spirálový koláč

Čas přípravy: 60 minut



Ingredience:

200 g hladké mouky

120 g másla

5 lžic studené vody

plátky zeleniny (mrkev, cuketa, lilek, řepa, ředkev…)

1 vejce

200 g zakysané smetany

100 g sýra (ementál, mozzarella, parmazán, roquefort…)

1 lžíce hořčice

2 stroužky česneku

sůl

pepř

suchý hrách nebo fazole (na předpečení korpusu)



Příprava:

1) Do mouky nakrájejte kostky studeného másla a rukama vytvořte drobenku. Po troškách přidávejte studenou vodu a vypracujte pevné, hladké těsto. Zabalte ho do fólie a uložte alespoň na hodinu do ledničky.

2) Zakysanou smetanu promíchejte s vejci, nastrouhaným sýrem, hořčicí a prolisovaným česnekem. Osolte a opepřete.

3) Vychlazené těsto rozválejte na plát, vložte do kulaté formy a přečnívající okraje odkrojte. Poté ho propíchejte vidličkou, vyložte pečicím papírem a vysypte suchými fazolemi nebo hrachem. Vložte ho do trouby předehřáté na 180 ºC na 6 minut.

4) Předpečené těsto vyjměte z trouby, odstraňte pečicí papír i luštěniny a nechte vychladnout.

5) Do korpusu nalijte směs smetany, vajec a sýra. Plátky zeleniny stočte do spirály, položte na střed a dalšími plátky postupně rozšiřujte spirálu až po okraje. Můžete také tvořit malé spirálky, které budete pokládat vedle sebe.

6) Koláč vložte zpět do trouby a pečte 30–40 minut.

Zdroj: culinabotanica.cz, cukrfree.cz, lacuisinedegeraldine.fr