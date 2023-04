Zdroj: Shutterstock

Úplněk se opakuje každý měsíc díky postavení Měsíce a citlivější povahy na něj výrazně reagují. Ale to není všechno, co úplněk dokáže. Co byste dělat měli a čemu se raději vyhnout z pohledu zdraví?

Někdo o působení úplňku na zdraví člověka hodně pochybuje, jiný na něj nedá dopustit. Nic ale nezkazíte, když si úplňková pravidla ověříte sami na sobě. Co všechno můžou mít na svědomí?

Vše spolu souvisí. Pro začátek nabízíme jednu zajímavost o přílivech a odlivech, což souvisí s Měsícem:

Zopakujme si

Lunární pravidla se řídí postavením Měsíce vůči naší planetě, psali jsme o tom zde. Připomeňme si, že Měsíc se před našima očima v průběhu kalendářního měsíce mění podle toho, jak ho osvětluje Slunce. Lidově řečeno Měsíc projde několika fázemi a jednou z nich je úplněk, který nastává právě dnes v 6.34 hodin. Pak Měsíc vidíte na obloze jako obrovský bílý kruh. V tento den, ale i ve dny těsně okolo úplňku, se může měnit naše psychika, hmotnost či vnímání fyzické bolesti.

Měsíc a moře

O vlivu Měsíce nejen na zdraví se už nepochybuje, otázkou však stále zůstává, jak moc jsou tyhle informace pravdivé. Ale zkuste to vzít čistě logicky. Když Měsíc mimo jiné dokáže měnit tvář moře (příliv a odliv má na svědomí jeho gravitační působení a v menší míře i Slunce), proč by nemohl působit na vše živé, včetně lidí? Naše těla jsou přece z většiny tvořená vodou. Více o přílivu a odlivu, což jsou takzvané slapové jevy, se dočtete tady.

Chcete zhubnout?

Traduje se, že za úplňku lidé lépe hubnou, někdo prý dokáže shodit dokonce až dvě kila. Důvod je pragmatický, v době před úplňkem Měsíc dorůstal, náš organismus více zadržoval vodu (proto se někdy přihodí, že úbytek hmotnosti je tak skvělý). Nicméně i jako start ke zdravější váze není úplněk zcela od věci. Jezte raději lehčí stravu nebo si dopřejte půst, podstatné je, abyste dostatečně pili.

Když dnes začnete s redukcí váhy, mělo by se vám to více dařit Autor: Shutterstock

Proč jste se nevyspali

Cítíte se poslední dny jako rozlámaní, špatně spíte? Ve dnech kolem úplňku je to běžné. Ovšem nejméně prý spíme před úplňkem.

Proč? Důvodů se zdá být více. Měsíc se mění v ohromnou „lampu“, a kdo nemá perfektní zatemnění ložnice, jasná záře ho může rušit. Ovšem výzkumy uvádí, že náš organismus v období kolem úplňku tvoří méně spánkového hormonu (melatoninu), proto hůře spíme. Více se to týká žen než mužů. Ale proč někdo i přes úplněk dokáže spát jako zabitý...

Lékařské zákroky i psychika

Chystáte se na vytržení „osmičky“ nebo jiný lékařský zákrok, kdy má jít něco z těla ven? Pak je lepší nechat ho na dny po úplňku, v době takzvaně couvajícího Měsíce. Stejně tak se říká, že v tyto dny je detoxikační kúra účinnější. Obecně se v době úplňku vůbec nedoporučuje absolvovat operace, rány se hůře hojí (samozřejmě pokud nejde o akutní situace, kdy si nelze vybírat).

Pozitivní, ale i negativní emoce teď vnímáme více, hodně lidí se snadno naštve nebo reaguje nepřiměřeně. Proto stoupají neshody nejen mezi partnery, ale také dopravní nehody. Ještě více to ovlivňuje dnešní úplněk ve Vahách (Váhy odráží naše vztahy).

Lunární cyklus ovlivňuje reprodukci člověka, zejména plodnost, menstruaci a porodnost. Melatoninové hladiny mohou podle výzkumů korelovat s menstruačním cyklem. Příjmy v nemocnicích a na pohotovostních odděleních ukazují, že v těchto dnech se zvyšují srdeční a akutní koronární příhody, varikózní krvácení, průjmy, retence moči. Kromě toho se zdá, že jiné události spojené s lidským chováním, jako jsou dopravní nehody, zločiny a sebevraždy, jsou také ovlivněny lunárním cyklem.

Pozor na hádky, úplněk jim vysloveně nahrává Autor: Shutterstock

Proč se mu říká růžový?

V jednom roce zažijeme spoustu úplňků, zhruba jednou měsíčně jeden. Pokaždé se jim jinak přezdívá, tomu dubnovému se říká „růžový“ nebo třeba „velikonoční“. Velikonoce jsou pochopitelné, proč ale „růžový“? Údajně je to podle barvy okrasných rostlin, plamenky šídlovité už by měly začít kvést. Také se vám líbí?

