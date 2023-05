Zdroj: shutterstock.com

Jste v evidenci úřadu práce, ale nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pak jistě víte, že i ve vaší situaci si můžete přivydělat. A to dokonce až polovinu minimální mzdy měsíčně. Co dalšího ale potřebujete vědět?

Dokonce i v případě registrace do evidence úřadu práce máte nárok na menší přivýdělek. Jedná se o takzvané nekolidující zaměstnání. To vám umožňuje vydělat si měsíčně až 8650 Kč hrubého. A to většinou při podpisu dohody o pracovní činnosti.

Co je podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti je forma finanční pomoci, která se poskytuje při splnění určitých podmínek. Tato podpora je určena osobám, které ztratily zaměstnání z důvodu propuštění, ukončení pracovní smlouvy nebo snížení pracovního úvazku.

Takto může vypadat rekvalifikace v praxi:

V evidenci ÚP i bez nároku na podporu

V evidenci ÚP se vyplatí zůstat i ve chvílích, kdy nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Stát za vás totiž jako za uchazeče o zaměstnání platí zdravotní pojištění. Doba této „nezaměstnanosti“ se částečně počítá jako náhradní doba místo odpracovaných let pro nárok na důchod.

Kdo může využít přivýdělek?

Možnost přivýdělku je zde pro lidi, kterým ještě nevznikl nárok na podporu, protože z posledního zaměstnání obdrželi odstupné či odchodné. Dále pak pro lidi, kterým nárok na podporu vypršel. Nemluvě o těch, kteří nárok na podporu nemají vůbec. Jedná se například o čerstvé absolventy škol, kteří nenašli práci hned po škole a musí se spokojit alespoň s brigádou.

Váš záměr pracovat musíte nahlásit na ÚP dopředu, nejpozději v den zahájení práce. Současně musíte být schopni nadále chodit na konzultace, shánět si doporučené zaměstnání, absolvovat pohovory či výběrová řízení. Brigáda nemůže bránit přijetí do zaměstnání.

Úřadem nabízenou práci nelze odmítnout, protože má někdo brigádu, která se mu časově kryje. Pokud však budete zvládat obě práce, můžete dělat obě.

Maximální výdělek v evidenci ÚP

Strop výdělku pro jednotlivé samostatné nekolidující zaměstnání i pro všechna nekolidující zaměstnání dohromady je 8650 Kč, tedy polovina minimální mzdy. Nikdy ne více. Věděli jste ale, že nekolidující zaměstnání není jediný způsob, jak si můžete přivydělat? Dále můžete vykonávat práci jako:

společník nebo jednatel společnosti s ručením omezeným nebo komanditista komanditní společnosti nebo ředitel obecně prospěšné společnosti anebo vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby,

člen představenstva nebo správní rady nebo statutární ředitel akciové společnosti,

člen dozorčí rady obchodní společnosti,

osoba pověřená obchodním vedením,

člen družstva vykonávající práci pro toto družstvo.

Pobírání podpory u člena družstva

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti a současně jste členem bytového družstva, máte nárok na polovinu minimální mzdy měsíčně i v tomto případě.

Rozprodávání majetku

Pokud jste v evidenci ÚP, můžete získat více financí rozprodáním svého majetku. Jde o legální způsob, jak si přivydělat. A to ve chvílích, kdy máte doma starý a nepotřebný nábytek, kdy se chcete zbavit části svého šatníku a podobně.

