Společným cílem vlády je změnit trend rostoucího zadlužování našeho státu, což znamená i zadlužování dalších generací. Aktuální dluh na důchodovém účtu činí 17 miliard korun. Pokud nedojde k regulaci důchodů v současnosti, došlo by k tomu, že by na důchodovém účtu nebyl dostatek financí k pokrytí důchodových výdajů. Řešením by pak mohlo být jen velké zdanění. A tomu se chce vláda vyhnout.

Nově přiznané důchody a změna ve výpočtu

Vláda má v plánu od roku 2026 měnit parametry výpočtu nových důchodů. Výsledek? Zpomalení růstu nových důchodů o 150 až 200 Kč. Díky tomu by nově přiznané důchody neměly růst rychleji než průměrná mzda.

A co předčasné důchody?

Do předčasného důchodu by měli začít odcházet jen ti, kteří pracovali v těžkých podmínkách. Žadatelé do něj budou moct odejít nejdříve 3 roky před dosáhnutím řádného důchodového věku. A to pokud se minimálně 40 let podíleli na odvodu důchodového pojištění.

Vyšší odvody na sociální pojištění pro OSVČ

Spousta OSVČ odvádí pojištění v minimální výši. Kvůli tomu je jim přiznán nízký důchod, často se musejí obracet na stát pro vyplacení sociálních dávek. Vláda plánuje zvýšit minimální vyměřovací základ pro odvod důchodového pojištění z 25 procent z průměrné mzdy na 40 procent. K tomuto navýšení by mělo dojít do 3 let.

Evidence DPP

Dalším opatřením by měla být regulace počtu více sjednávaných prací na dohody o provedení práce. Z nich se do daného limitu nemusí odvádět pojistné. Protože někteří pracovníci dávají přednost tomuto pracovnímu poměru, neodvádějí nic na důchodové pojistné. Tím pádem nemají nárok na důchod. Vláda chce začít počítat výdělky z DPP do celkové sumy, nikoliv zvlášť.

Společný vyměřovací základ manželů

Ženy nemají v důsledku těhotenství a mateřství nárok na vyšší důchod. Nyní by přišlo na řadu dobrovolné opatření pro manžele. Ti se budou moct dohodnout, že se odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítávat společně. Díky tomu by měli manželé v budoucnu podobný důchod.

Vdovské a vdovecké důchody

Nárok na vdovský důchod zaniká při nesplnění zákonných podmínek po jednom roce. Pokud se tyto podmínky změní do dvou let od zániku důchodu, lze jej obnovit. Tuto lhůtu chce vláda prodloužit na pět let.

Garantovaná minimální výše důchodu

Mělo by dojít ke zvýšení procentní výměry ze 770 Kč na 10 procent průměrné mzdy. Podle toho by byl současný minimální důchod 8080 Kč. Zatímco v současnosti je to pouze 4810 Kč.

Další opatření

Mezi další opatření bude patřit zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale také snížení výdajů na podporu stavebního spoření. Další změnou bude zdražení dálničních známek, zvýšení daně z příjmů právnických osob, ale i pouhé 2 sazby DPH. V neposlední řadě i zvýšení daní u tabákových výrobků a hazardních her.

Zdroj: penize.cz, Ministerstvo financí ČR