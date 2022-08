Zdroj: Unsplash.com

Kdo by měl dosáhnout na příspěvek?

Obavy lidí o tom, jak zvládnout energetickou krizi, by měl zmírnit státní příspěvek, který pochází ze systému tzv. úsporného tarifu. Jeho úkolem by mělo být snížení nákladů na energie. Tento tarif by měl být celoplošný, nárok na něj budou mít jak osoby s vyššími příjmy, tak i s těmi nižšími. Na tento tarif by mělo být vyčleněno přes 30 miliard korun.

Příspěvek se však nebude vztahovat na chalupy a firmy, ty využívají víkendový tarif. S úsporným tarifem nebude možné financovat ani dobíjení elektromobilů. Vláda chce prostřednictvím tohoto příspěvku odpustit spotřebitelům poplatky za obnovitelné zdroje (po zbytek letošního a příští rok).

Výši těchto poplatků určuje každoročně Energetický regulační úřad, všichni spotřebitelé jej platí při pravidelných fakturách za elektřinu.

Ačkoliv se měl úsporný tarif původně vztahovat na snížení nákladů na plyn a elektřinu, Sněmovna se rozhodla příspěvek rozšířit i na dodávky tepla do bytů.

Jak to bude fungovat v praxi?

Novela zákona umožní snížit ceny za energie tak, aby výši státních slev občané viděli na vyúčtovacích fakturách. To znamená, že stát poskytne prostřednictvím svého Operátora trhu příspěvek/slevu dodavateli energie, který ji zahrne do vyúčtování odběratelům.

Díky tomu nemusíte o příspěvek žádat, bude poskytnut všem rodinám. Změna by měla být zaznamenána k 1. říjnu až do konce topné sezony.

