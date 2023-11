Zdroj: Shutterstock

Stručný souhrn z článku: Výměna nevyhovujících oken může ušetřit až třetinu tepla, což přispěje k úspořám v rodinném rozpočtu.

Kvalita oken a jejich profesionální instalace jsou klíčové pro efektivní vytápění; venkovní stínění může dále zvýšit úspory.

Výměna oken by měla předcházet zateplení budovy, aby se předešlo problémům s tepelnými mosty a zatékáním. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Jednou z největších položek v rodinném rozpočtu obvykle bývají náklady na vytápění. Kdo chce tento výdaj snížit, ten by měl nejprve lidově řečeno „ucpat díry“ – tedy vyměnit nevyhovující okna, která už nemají patřičné izolační vlastnosti. Ale nezáleží jen na oknech, ale také na jejich kvalitní instalaci do stavebního otvoru.

Okna vám ušetří až třetinu tepla

„Je třeba si uvědomit, že okno není neprostupná bariéra, ale v obálce domu platí za nejslabší článek. Právě jimi uteče z interiéru nejvíce tepla – podle našich zjištění to může být až 50 %, zatímco stěnou ho unikne až 30 %. Pro úsporu nákladů na vytápění hraje tedy jejich výměna zásadní roli. Podle našich zjištění lze výměnou nevyhovujících oken ušetřit až třetinu tepla,“ uvádí Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA.

Obrovské úspory: Vaše konečná volba pro výměnu oken:

Žaluzie v zimě

K úspoře za energie může v zimě významnou měrou přispět venkovní stínění, které chrání okna před mrazem. Představuje tak velmi účinné a celoročně využitelné řešení, jak doma udržet příjemnou teplotu po celý den. V létě venkovní stínění účinně brání přehřívání interiéru, a výrazně tak přispívá ke snížení nákladů na provoz klimatizace.

V noci a přes den v chladné části roku, když je zataženo, a nemůže tedy působit efekt prohřívání interiéru okny, zadrží venkovní stínění část tepla mezi oknem a lamelami. Vnější i vnitřní skleněná tabule pak budou mít větší povrchovou teplotu, což může pomoci omezit rosení v interiéru.

Ve správném pořadí

Pokud se navíc bude stavba zateplovat, měla by tomu náhrada starých oken předcházet. Dodatečná instalace nových oken do již hotové fasády může do budoucna představovat problém. Mohlo by například dojít k narušení a degradaci zateplovacího pláště a vzniku tepelných mostů, které by později vedly ke ztrátě tepla.

Záleží i na instalaci

Při případném problému se zatékáním by navíc stavební firma nemusela uznat reklamaci. Pro co největší úsporu za vytápění záleží jak na kvalitě oken, tak i na způsobu jejich instalace. Proto je třeba jejich dodavatele dobře vybírat a zvolit ideálně takového, který zajistí jak jejich výrobu na klíč, tak i profesionální instalaci.

Kvalitními okny k úspoře financí

Výměna oken nabízí nejrychlejší řešení, jak uspořit peníze a nechat teplo doma. Jsou dostupná do dvou měsíců a vyměnit se navíc dají klidně i v zimě. Aby dokázala zajistit úspory, musí mít především konstrukci, které odpovídá typ a provedení trojskla, hlubokou zasklívací polodrážku, kvalitní vkládané těsnění a odborně provedenou montáž. Za vše vám musí ručit výrobce oken, a to včetně montáže. Nutná je tedy záruka na kompletní dílo.

Zdroj: brickface.com, fenbro.com