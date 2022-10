Zdroj: Shutterstock a Dům&Zahrada



Těch zajímavých článků je tu velká spousta. Tak především potěšíme všechny fanoušky klasických roubenek. Sice nemáme návštěvu v jedné z nich, zato se jim věnujeme po stavební stránce. Stavební inženýr Roman Brabec se na ně podíval pořádně zblízka – co s nimi dělat, jaké jsou nebezpečí a jak si je vylepšit. A nemluví jen tak do větru. On sám jednu takovou má a už spoustu a spoustu let ji udržuje a opravuje.

Když už jsme u těch stavebních témat – to druhé je také zajímavé a docela aktuální. Jde o podlahy a podlahové krytiny v rámci podlahového vytápění. Zabýváme se tím, jak vypadá taková správná podlaha, jaké má mít vrstvy a co na ní položit za krytinu, aby podlahové vytápění bylo co nejúčinnější.

Dům&Zahrada 11/22 Autor: Dům&Zahrada

A co dál?

Samozřejmě tu máme zajímavé návštěvy krásných domů. Už podle titulní strany určitě sami uznáte, že tyhle návštěvy budou stát za to.

Z interiérových témat chceme vypíchnout především článek o ložnicích. Ty probíráme jak z hlediska estetiky, tak i zdravého spaní. Takže jak u nás bývá zvykem – pěkně komplexně. A u techniky do domácnosti pak řešíme docela oblíbené domácí pekárny, které se zdražujícím se pečivem nabývají na aktuálnosti u mnohých domácností.

Zahradním tématům pak vládne podzim a s ním listí, konkrétně jeho využití na zahradě. Samozřejmě nemůžeme také odhlédnout od trávníku, protože podzim znamená, že je s ním spousta práce. Mimochodem – máme i v tomto čísle zajímavou zahradní návštěvu.

