Ani ostřílení zahrádkáři jistě nepohrdnou okrasnou dřevinou, která nevyžaduje mnoho péče. Navíc vajgélie rostou dlouho, slibují životnost v řádech několika desítek let.

Exotika už jako doma

Dekorativní keř sice pochází z východní Asie, ale u nás už je jako doma. Vajgélie se považují za mrazuvzdorné, a kdyby přece jen v opravdu krutých zimách namrzly, není důvod k obavám. Po řezu se záhy dostanou do své původní kondice.

Sázka na jistotu

Známé opadavé keře dorůstají do výšky doslova pár metrů, a někdy nemusí měřit ani ten pár, najdete i menší, pod dva metry. Rovněž se prodávají zakrslé formy. Zhruba to, co potřebují vajgélie na výšku, odpovídá také jejich šířce. Většina z nich kvete bohatě, dokonce dvakrát během sezony, hlavní vlna kvetení probíhá právě teď (v květnu až v červnu). Právě svými květy lákají včely.

Barevná paleta

Trubkovitý tvar květů nejen hudbymilovným duším připomene zvonky. Můžou být sytě rudé až karmínové, v různých odstínech růžové, růžovobílé či čistě bílé. Ani listy nemusí být pouze zelené, záleží na zvoleném kultivaru. Některé připomínají hodně tmavé červené víno, jiné jsou třeba i dvoubarevné. Zde se jen před nákupem ptejte, zda daný kultivar také bohatě kvete (pokud se pěstuje zejména kvůli méně obvyklé barvě listů, ne vždy slibuje záplavu květů).

Správná adresa

Vajgélie chtějí plné slunce a středně těžkou, výživnou a dobře propustnou zeminu, ovšem zvládnout by měly také polostín nebo těžší půdy stejně jako mírně vlhké. Vadí suché a na živiny chudé zeminy.

Když na to přijde, tyto okrasné keře byste nemuseli pravidelně tvarovat, ovšem čas od času je to třeba. Navíc tvarovacím řezem podpoříte zdraví dřeviny i bujnost kvetení. Co nejdříve po odkvětu odstraňte celé nejstarší zdřevnatělé větve, v průběhu léta se objeví nové výhony. Výsledkem bude i čistota provedení.

Nicméně i přesto některé jiné zdroje doporučují trochu jiný postup, krátit letos kvetoucí větve asi o dvě třetiny.

