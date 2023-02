Valentýn netradičně. Chcete přespat na zámku?

Zdroj: Zámek Loučeň

Přespat alespoň jednu noc na zámku je sen mnoha žen, ale snad se rádi přidají i pánové. A kdyby ne, domluvte se s kamarádkou nebo s někým z práce. Nikdo přece netvrdí, že nocovat na zámku smí jen zamilovaní.

Pánové za pivem a dámy vlastně také

Hotel-zámek Svijany láká na tekutou historii. Ve 14. století zde bylo cisterciáckými mnichy založené hospodářství, kde se patrně od 60. let 16. století začalo vařit pivo. A ve stejné době započala stavba zámku, dokončeného v roce 1578. I dnes můžete obdivovat renesanční malby v rytířském sále z počátku 17. století nebo tajnou chodbu v podzemí (a kdyby to nešlo, užijte si virutální prohlídky zde). Tohle panství vlastnili Valdštejnové, později Rohanové, ale ve 20. století začalo chátrat. Jeho zašlou slávu obnovil Pivovar Svijany, tak až budete bydlet v některé zámecké komnatě, dejte si sklenku oroseného na zdar dobrého díla. Nebo ještě lépe, užijte si také pivní lázně.

Paráda na Ostravsku

Slezskoostravský hrad je patrně nejoblíbenějším výletním místem Ostraváků a lidí z okolí, ale teď má zavřeno. A i kdyby neměl, těžko se v něm ubytujete. Zato pár kilometrů odsud, v Rychvaldě, najdete původně renesanční zámek The Old Yard Rychvald, díky němuž se vrátíte do 16. století. Postavit ho nechal Bernard Barský z Baště, později ho vlastnily rody Mönnichů, Lariš-Mönnichů (za nich byl zámek přestavěný) a koncem 19. století přešel do rukou knížat ze Starhemberku. Ani tento objekt neminulo „jiné využívání“ (zemědělské družstvo, místní doly) a úpadek.

Počátkem 21. století ale začal vstávat jako Fénix z popela. Zrekonstruovaný zámek nabízí i soukromé prohlídky prostor, zařízených dobovým nábytkem, historickými obrazy a dalšími artefakty.

Kde uvidíte nejvyšší sekvojovce

Tento sekvojovec obrovsky měří přes 40 metrů. Autor: Amazingplaces.cz Sekvojovce obrovské se považují za největší a nejmohutnější stromy na světě a ty, které rostou v parku u ratměřického zámku, jsou u nás nejvyšší. Navíc fungují jako orientační body pro všechny, kdo do Ratměřic přijíždí. Oba stromy měří více než 42 metrů a jsou to pěkní pamětníci, je jim přes 160 let (v 19. století je nechal vysadit hrabě Otto Chotek). Zdejší park ovšem nabízí více unikátů a obdivovat se dají i v zimě.

Zámek byl postavený patrně v roce 1702 Janem Antonínem Kořenským z Terešova v barokním slohu, na konci 19. století ho čekala velká přestavba. To už byl majetkem rodu Chotků a získal pozdně klasicistní tvář. Na své majitele měl vůbec štěstí, a to myslíme opravdu v dobrém, zvelebovali ho také Kabešovi a totéž platí také pro současného vlastníka.

Labyrinty a prohlídka s láskou

Na loučeňském zámku se pořád něco děje. Stále pokračují večerní a noční prohlídky a teď se chystají ještě speciální nejen pro zamilované založené na realitě. Seznámí vás se životem manželů Alexandra a Marie Thurn-Taxisových, kteří na zámku strávili rekordních 59 let. Nebo zkuste klasickou prohlídku, ta vás přenese asi sto let dozadu, tehdy zámek vlastnili právě Thurn-Taxisové (věřte tomu, že se dozvíte zase něco jiného). Současnou barokní podobu objekt dostal počátkem 18. století. A je zajímavé, že i když ho v roce 1623 získali Valdštejnové a pak se zde vystřídaly ještě dva šlechtické rody, nikdy nebyl prodaný, jen přecházel z rodu na rod díky sňatkové politice.

Ubytovat se můžete přímo na zámku v některém apartmánu, v zámeckém hotelu pod barokní terasou či v domečku knížete Alexandra v parku. A určitě se jděte projít, nikde jinde totiž nenajdete tolik bludišť a labyrintů.

Zábava i pro děti

Do Žďáru nad Sázavou se jezdí za poutním kostelem na Zelené hoře a od roku 2015 také velice často do zdejšího zámku. Ne snad, že by sem turisté nemířili dříve, ale v roce 2015 bylo v zámecko-klášterním areálu otevřené jedinečné Muzeum nové generace, a to je fopravdu velký magnet i pro děti, doporučujeme. Nebo se vydejte po stopách věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, s nímž je spojený právě kostel sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy. To jsme však hodně přeskočili, protože původně zde od 13. století stával cisterciácký klášter, který se v čase proměnil. Za císaře Josefa II. byl v roce 1784 zrušený a změněný na hospodářské středisko a zámek.

Co tu budete dělat, už víte, a kde bydlet? Třeba v zahradnickém domku z 18. století (neberte si osobně, že původně sloužil pro ustájení dobytka a koní úředníků a nelze vyloučit, že to dokonce byla i jatka). Nebo v barokní věži či v v takzvané šlechtické akademii, rovněž barokní. Ale kdyby na to přišlo, i ve mlejně je hezky.

