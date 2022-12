Zdroj: shutterstock.com

Vaječný likér je u nás známý především jako vaječný koňak – a není populární jen u nás, ale po celém světě. Kromě rumu může obsahovat i jiné druhy alkoholu. Velmi oblíbená je také varianta s koňakem, bourbonem nebo whisky.

Recept na vaječný likér

Vaječný likér

Budete potřebovat:

250 ml neslazeného kondenzovaného mléka, 400 ml plnotučného mléka, 1 vanilkový lusk, 250 gramů cukru, 5 žloutků, 250 ml rumu

Postup přípravy:

Do hrnce vlijte plnotučné i kondenzované mléko. Vanilkový lusk je třeba podélně rozříznout, dřeň vyškrabejte a vložte do mléka. Přidejte do něj také celý lusk a cukr. Občas promíchejte a hlídejte, aby se cukr rozpustil. Poté vyjměte vanilkový lusk, opláchněte jej a vysušte. Pak jej můžete použít k ovonění místnosti nebo třeba cukru.

Do dalšího hrnce vlijte pár cm vody, uveďte ji k varu, postavte na něj kovovou mísu tak, aby se svým dnem nedotýkala hladiny. Teplotu ztlumte na minimum, do mísy vyklepněte žloutky a vyšlehejte je do husté pěny. Ve chvíli, kdy budou žloutky teplé, do nich vlijte mléčnou směs a míchejte, dokud nebude konzistence ideální.

Nyní nechte mírně zchladnout a nakonec přidejte rum (jeho množství si můžete upravit). Hotový vaječný likér můžete rozlít do lahví, zavíčkujte je a nechte zchladnout. Likér může být vynikajícím a praktickým vánočním dárkem.

Náš tip: Likér můžete lehce posypat trochou skořice.

Zdroj: apetit, ireceptar