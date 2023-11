Zdroj: shutterstock.com

Dětské nadšení z Vánoc v dospělosti často nahrazují stížnosti na to, že Vánoce už dávno nejsou tím, co bývaly. Ano, je tomu tak. Zatímco jako děti se vás starosti spojené s přípravami na tento večer nijak netýkaly, v současnosti jsou přípravy na vás. Musí se ale Vánoce spojovat se stresem a nechutí? Nemusí!

Změňte svůj přístup

Spousta lidí si stěžuje, že jsou Vánoce komerčním svátkem. Protože jste ale dospělí, je jen na vás, jak budete Vánoce slavit. Pokud nechcete, aby byly svátky materiální záležitostí, tak nemusí.

Stejně tak je na vás, jestli budete ještě den před Vánoci shánět poslední dárky a uklízet jako zběsilí, nebo si úklid rozdělíte do více dnů a dárky budete kupovat v průběhu celého roku (nejen, že budete v klidu, ale i váš rodinný rozpočet bude vypadat zdravěji).

Pokud chcete své blízké potěšit dárkem, můžete se domluvit na tom, že si darujete maličkosti.

Nic nemusí být dokonalé

Ani Vánoce ne. Většina předvánočního stresu souvisí s naší snahou o dokonalost. Nezapomínejte však na to, že Vánoce připravujete pro svou rodinu, která ví, jak to u vás vypadá běžně. Nejde o cizince, kterým by vadilo, že nebudete mít 20 druhů cukroví. Nebo že jste si jej objednali od někoho jiného.

Dokonalé nemusí být ani dárky. Mnohem lepší jsou dárky od srdce, klidně ručně vyrobené. Darovat můžete nejen domácí potraviny, jako jsou nakládané sýry, zelenina, květový med či pečený čaj. Ale také svíčky, soli do koupele a podobně.

Nejste ve filmu

Takovou naší lidskou klasikou jsou nerealistická očekávání. A co hůř – jsme smutní, že jsme je nenaplnili, i když bylo na první pohled jasné, že nemáme šanci. Zkuste si uvědomit, že nežijete v americkém filmu ani v reklamách. Realita a očekávání jsou dvě odlišné věci. A ne vždy se spolu setkají.

To, že jsou Vánoce, neznamená, že musíte nasadit hollywoodský úsměv, pokud jste zrovna smutní. Třeba se vám nepovede bramborový salát, miminko večeři probrečí. Mimo vaše očekávání se toho může stát hodně, ale neznamená to, že jsou Vánoce zničené.

Stanovte si hranice

Nezapomeňte si stanovit hranice, za které nepůjdete. Určete si finanční, ale i časové limity. Neutrácejte víc, než chcete, pokud budete mít problém s uhrazením běžných výdajů. Nezapomínejte na to, že když nebudete vědět, kde vám hlava stojí, můžete říct ne.

Zkuste si to užít

Někdo nasává vánoční atmosféru díky vánočním nákupům, městskému ruchu a kolotoči povinností. Jinému bude líp při sledování vánočních pohádek, výroby pečeného čaje a pití horké čokolády za svitu svíček. Důležité je užít si svátky podle svého gusta.

Nepouštějte se do zbytečných konfliktů

Během vánočních svátků se většina z nás setkává s členy své rodiny víc než jindy v roce. Obvykle víc, než by nám bylo příjemné. I proto může výt snadné dostat se s někým do konfliktu. Pokud chcete mít klid a víte o tématech, která jsou ve vaší rodině kontroverzní, zbytečně se do nich nepouštějte. Na řešení politiky a podobných témat budete mít ještě dost času.

