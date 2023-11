Zdroj: Shutterstock

Pečení vánočního cukroví zabere hodně času, práce a vzhledem k cenám některých surovin může přijít i na dost peněz. Jeho skladování se proto vyplatí věnovat pozornost, aby vaše vynaložené úsilí ani finanční prostředky nepřišly vniveč. Na co si dát pozor?

Jsou na uložení cukroví lepší papírové krabice, plastové nádoby, nebo plechové dózy? A mají být ve spíži, na balkoně, nebo v lednici? Pro každý druh cukroví platí něco jiného – například perníčkům svědčí mírná vlhkost, díky níž krásně změknou a zvláční. Sněhové pusinky nebo kokosky by ale ve stejných podmínkách zgumovatěly, a nikdo by si na nich nepochutnal. Jak tedy na to?

Nechcete čekat, až perníčky změknou, nebo riskovat, že zůstanou tvrdé? Zkuste tento osvědčený recept:



1) Chladná místnost

Obecně platí, že všem druhům cukroví svědčí chladné a suché místo. Vhodná je spíž, zasklená lodžie, veranda, chladná chodba nebo jakákoliv nevytápěná místnost.

2) Cukroví na balkoně?

Oblíbeným místem skladování je také balkon, ale v tomto případě je potřeba dobře ochránit cukroví před deštěm, přímým sluncem a příliš velkým mrazem, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Velké teplotní výkyvy mu příliš nesvědčí, v případě mrazu navíc hrozí, že čokoládová poleva popraská a zešedne. Pokud máte jinou možnost, na balkon cukroví nedávejte.

3) Lednice

Málokdo disponuje tak velkým prostorem v lednici, aby se do ní cukroví vešlo – a některým druhům vyloženě nesvědčí. Využijte ji ale pro skladování cukroví plněného máslovými krémy, kousků politých čokoládou a nepečených druhů. Volte vždy neprodyšnou, dobře uzavíratelnou nádobu, aby cukroví neabsorbovalo okolní pachy potravin.

4) Papírové krabice

Cukroví, které potřebuje čas na změknutí, uložte do papírové (ideálně cukrářské) krabice vyložené pečicím papírem nebo alobalem. Díky tomu k němu může proniknout vzdušná vlhkost a bude krásně vláčné. Platí to pro perníčky, pracny, vanilkové rohlíčky, zázvorky či naplněné linecké. Pozor, tyto druhy nepatří do lednice – zůstaly by suché a tvrdé.

5) Plechové a plastové dózy

Cukroví, které má zůstat křehké, křupavé a suché, uložte do plechových nebo plastových dóz. Platí to například pro různé druhy sušenek nebo linecká kolečka bez náplně. Využijete je také pro ty druhy cukroví, které budete ukládat do lednice.

Plechové dózy jsou vhodné pro uskladnění cukroví, které má zůstat suché a křupavé Autor: Shutterstock

6) Papírové sáčky

Sněhovým pusinkám a kokoskám nejlépe svědčí uložení v papírových sáčcích, do uzavíratelných nádob je nedávejte, nepatří ani do lednice. Vyberte pro ně suché místo s minimální vlhkostí, jinak budou na Štědrý den gumové.

7) Každý druh zvlášť

Cukroví velmi rádo a velmi rychle přejímá okolní pachy, a pokud nechcete v rohlíčkách cítit perníčky a v lineckém zázvorky, raději uložte každý druh do vlastní krabice či dózy.

Perníčky se pečou jako jeden z prvních druhů, aby do Vánoc změkly. V papírové krabici jim to půjde nejlépe Autor: Shutterstock

8) Pozor na lepek

Pokud pro sebe nebo nějakého člena rodiny pečete bezlepkové cukroví, musíte si dát pozor na kontaminaci lepkem nejen při pečení, ale i skladování. Uložte ho v samostatné krabici nebo dóze a také ho samostatně servírujte.

9) Trik s jablkem

Pokud chcete mít jistotu, že perníčky do Vánoc změknou, vložte k nim do krabice jablko. Nevystačíte ale jen s jedním – je třeba ho pravidelně měnit, aby nezačalo hnít nebo plesnivět. Pozor také na to, aby se jablko cukroví nedotýkalo, musí mít kolem sebe volný prostor.

10) Může cukroví do mrazáku?

Pokud se náhodou stane, že cukroví zbyde, můžete ho uložit do mrazáku. Nevhodné je to pouze pro sněhové pusinky a druhy polévané čokoládou. Více o mražení cukroví se dozvíte v tomto článku:

Zdroj: www.ireceptar.cz, www.denik.cz