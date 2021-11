Zdroj: Shutterstock

Hlídat si v dnešní době zdraví je doslova povinností každého člověka. Když se nad tím zamyslíte, není to zase až tak složité. Místo radikálních změn zařaďte do svého života postupné kroky, které přispějí k vaší lepší fyzické i duševní kondici.

Pobýváte často doma?

Myslete na to, co dýcháte, bez čističky a zvlhčovače by to dnes už ani nešlo. Eliminovat nežádoucí mikroorganismy zase dokážete s pomocí páry. Když budete vy nebo děti nachlazení, hodí se inhalátor. A stravovat se o něco zdravěji, přestože potomci milují hranolky, zase předpokládá zamyslet se nad výměnou klasické fritézy za horkovzdušnou. Pak to ovšem chce perfektně vyčistit chrup. Ať už děláte cokoliv, musíte na to dobře vidět, právě různá teplota a intenzita světla dokáže podpořit jednou koncentraci, podruhé vám dodá energii, potřetí přispěje k uklidnění. A než půjdete spát, snažte se být v klidu, nač si zbytečně zvyšovat tlak.

Korkový kruh nejen na jógu pomůže lépe protáhnout celou páteř, hrudník, ramena i kyčle, cena 1099 Kč Autor: Sharpshape.cz

Pohyb vám bude svědčit

Kromě běžných režimových opatření ještě přidejte trochu aktivity. Protáhnout si páteř od dlouhého sezení u počítače pomůžou speciální válce, gymbalon zase poslouží pro odlehčovací cvičení, dá se s ním také posilovat a ještě se na něj můžete posadit nejen při práci. Pak ale dbejte na to, abyste seděli vzpřímeně, chodidla mějte po celé ploše opřená o zem a kyčle a kolena mají svírat pravé úhly. Nebo si kupte kettlebell, posilovací kolečko, balanční desku či podložku... A když vás to doma přestane bavit, jděte na čerstvý vzduch, dynamická procházka nebo běh udělá dobře tělu i duši. Ale kdyby vám Ježíšek chtěl nadělit elektro-koloběžku, asi se na něj také nebudete zlobit.