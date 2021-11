Zdroj: Cellbes

Vybírat vánoční dárky do bytu je vlastně čirá radost. Stačí se jen zamyslet, co vám pomalu dosluhuje, a zasloužilo by si výměnu.

Pestrá nabídka

Tradičním dárkem kdysi bývalo povlečení a možná se k tomu zase letos vrátíte, ostatně damašek stojí za to. Hodí se rovněž kusový koberec, třeba do dětského pokoje. V této kategorii upozorňujeme zejména na šikovnou vychytávku - malé koberečky, které si děti můžou samy pomalovat. Což je jistě vhodnější, než kdyby svými kresbami zdobily stěny. K sortimentu bytových textilií ještě patří povlaky na polštářky, které slibují jednoduchou cestu, jak obměnit interiér. Ale z látky můžete mít cokoliv, dokonce i taková zdánlivě nezajímavá drobnost jako koš na prádlo bude vypadat báječně, když vsadíte na originální dekor.

Z mnoha interiérových doplňků ještě připomeňme vázy, svícny, dekorativní osvětlení anebo zrcadla. Právě posledně jmenovaná můžou současně fungovat jako zajímavý nástěnný objekt. Ale totéž by se dalo říci také o hodinách. Do konce roku už nezbývá moc čas a někdo ho přece musí hlídat.

Pozvánka pro nerozhodné

Stále nevíte, co nadělit nejen svému bytu? Inspirujte se na mnoha předvánočních trzích. Například 4. a 5. prosince se bude v Pražské tržnici, v hale č. 13 pořádat tradiční Lemarket nabízející vše možné od více než stovky lokálních prodejců.