Zdroj: Shutterstock

Pokud by obdarovaný raději změnil prostředí, pošlete ho někam, v dobrém samozřejmě. Třeba na chalupu na hory nebo do lázní. Když se mu naopak nechce z domu, vyberte mu zážitek podle jeho gusta. Aby si přišly na své zlaté české ručičky, nebo chuť a čich, případně všechny smyly.

Degustace rumů doma

Ochutnat řadu vynikajících rumů z celého světa lze díky službě společnosti Premier Wines & Spirits. Doručí je společně s degustátorem k vám domů nebo na jiné domluvené místo. V degustaci nebude chybět dominikánský rum Relicario Supremo, mexický El Ron Prohibido 15 y.o., patnáctiletý kubánský rum Santisima Trinidad de Cuba 15 y.o. a jiné. Cena degustace 10 kusů od každého začíná na zhruba 6650 Kč včetně práce ambasadora. Službu si můžete objednat mailem info@1er.cz nebo telefonicky (774 046 081).

Vlastníma rukama

Kreativní sada KutilBox obsahuje díly nebo suroviny potřebné pro vyrobení například vlastního nože, koženého pásku nebo svrchně kvašeného piva IPA, ale možností je více. Sady stojí od 1299 Kč, více zjistíte na https://www.adrop.cz/kutilboxy.

A ženám bychom zase doporučili některý workhsop v Praze s mozaikářkou Pavlínou Pecko, která vás přesvědčí, že vytvořit originální rám zrcadla, dekor květináč nebo třeba tácu zvládnete i vy. Cena v závislosti na počtu osob a stráveného času, více na Pavlinapecko.cz/workshopy.

Virtuální realita i pro dospělé

Ve virtuální realitě se může obdarovaný stát kýmkoliv a dělat, co se mu zamane. A tím si možná splnit své tajné přání například při zdolávání skal nebo trojrozměrném malování. Balíček s „VR pro tebe“ přijde až domů a obsahuje vše potřebné, cena od 1990 Kč, objednávat lze na Adrop.cz.

Pohoda v lázních

Luhačovice jsou sice malé, zato opravdu krásné město a navíc také lázně, které svědčí nejen lidem s dýchacími obtížemi. Při objednání některého pobytu na příští rok můžete získat slevu až 20 procent, pokud pobyt objednáte do 12. prosince. A kdo ví, třeba se vykoupete i ve zlaté vaně v Jurkovičově domě. Nebo jinde, přehled lázeňských objektů najdete na www.lazneluhacovice.cz.

Víkend na chalupě. Nebo jinde?

Tušíte, že by obdarovaného potěšil víkend třeba ve dvou, ale nevíte, kde přesně by to mělo být? Nechte to na něm a darujte mu voucher portálu AmazingPlaces.cz. S dárkovým poukazem v různých finančních relacích, od 2000 do 10 000 korun, si bude moci vybírat asi z 250 kouzelných míst v Česku. A pokud nestíháte, voucher platný jeden rok pořídíte i elektronicky. Na poslední chvíli.