Zdroj: Městské muzeum a galerie Hořice

Výstava s poetickým názvem Kouzlo Vánoc aneb Jak si zkrášlit čas vánoční byla zahájena doslova před pár dny a měla by trvat až do 9. ledna 2022. Uvidíte například svátečně vyzdobenou selskou jizbu, vánoční stromky dekorované v různých stylech, třeba s perníkovými či paličkovanými ozdobami, a také zjistíte, jaké pokrmy jsou pro Hořicko a celé Podkrkonoší tradiční. Schválně, víte, jak se připravuje a chutná „devítipodlahová bába“, která má přispět k rodinné pospolitosti? V rámci výstavy budou k vidění ukázky řemesel jako perlařství, výroba modrotisku, betlémů a dalších. A ve středu 8. 12. se od 13. do 17. hodiny plánuje tvořivá minidílna, budou se malovat vánoční ozdoby. Workshopy mají proběhnout vždy v hodinových blocích a počet účastníků je omezený na deset osob. Máte-li o malování zájem, objednejte se předem nejlépe mailem na: cerna@muzeum.horice.org.

Zdroj: Muzeum.horice.org