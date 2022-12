Zdroj: Shutterstock

Občas se to stane každému, ale předvánoční čas nevhodným dárkům doslova nahrává. Což potvrzuje i naše čtenářka Jitka z Českých Budějovic: „Ježíšek mi nadělil oblečení, šetřil čas, a tak nakupoval v e-shopu. Jen velikost nevychytal. Za jakých podmínek ho můžu vrátit?“

Kolik máte času

Standardně máte 14 dní od doručení dárku (a je jedno, zda byl převzatý osobně, dorazil poštou, nebo kurýrem) na to, abyste odstoupila od smlouvy s obchodníkem. „Nepoškozené a nepoužité zboží musí obchodník přijmout zpět a vrátit vám, nebo přesněji řečeno vašemu dárci, peníze. Mohlo by se stát, že vám za zboží bude obchodník nabízet poukázky, slevu a podobně. To ale určitě nemáte povinnost přijmout,“ vysvětluje Veronika Molčanová z nákupního rádce Heureka.cz.

Nestíháte? Mnohé e-shopy před Vánoci nabízí prodloužený termín pro bezplatné vrácení zboží třeba až do konce ledna.

Na co pozor

Odbornice nabádá pečlivě pročítat podmínky, za nichž byl ten či onen dárek pořízený. „Chcete vrátit oblečení, u kterého jste odstřihli cedulku? Pozor na to. Kvůli tomu by mohl nárok na vrácení peněz zaniknout. To stejné může platit i pro dodání vráceného zboží v originálním obalovém materiálu,“ říká Veronika Molčanová.

Co vrátit nejde

V některých případech budete mít smůlu.

Například vrátit nelze řezané květiny a potraviny, které se rychle kazí. Což je logické. Stejně tak by vás jistě nenapadlo chtít vracet třeba drahý časopis po jeho přečtení (ale předplatné už vracet lze).

Další výjimku představují věci zhotovené na míru, může jít o mikinu s originálním potiskem nebo třeba dioptrické brýle.

U některých předmětů nelze odstoupit od smlouvy, když je rozbalíte, a právě to je na závadu z hygienických či zdravotních důvodů (například zubní kartáčky, kontaktní čočky).

Když jste dostali CD, DVD nebo jiný takzvaně hmotný nosič a vyndali ho z originálního obalu, ani pak nemá smysl chtít je vrátit.

A bez šance budete i v případě, pokud jste zboží získali formou dražby.

