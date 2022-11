Zdroj: Stars for Europe

Víte, že Francouzi a Američané vnímají vánoční hvězdu jako symbol lásky, za který jsou v mnoha jiných zemí včetně naší považovány růže? Myslete na to, až budete z poinsettie vytvářet originální dekorace. Včetně adventního věnce. A nezapomeňte, že to, co na ní tak obdivujeme, nejsou květy, nýbrž listeny.

Závěs na okno, které neotevíráte

Spojte dva kruhy, může jít o lehké gymnastické obruče, na které floristickým drátkem v dolní části přivažte různé větvičky jehličnanů a pár větviček s modřínovými šiškami. Nebo využijte větvičky z plastu, které vypadají velice věrohodně a vydrží řadu let. Dolů do středu připevněte zkumavky, přilijte trochu vody a vložte několik stonků s listeny poinsettií.

Nepřehlédněte: Vánoční hvězda nemá ráda průvan, proto ji nedávejte k oknu, které otevíráte.

Adventní věnec

Základ tvoří 2 aranžovací slaměné věnce, jeden o menším průměru. Postavte je na sebe, zafixujte drátkem a obalte umělou kožešinou, kterou přišpendlete. Pod korpus dejte tác nebo plošší mísu, jež ve finále nebude vidět. Horní část rámu dozdobte sušenými květinami (použijte floristické spony), zapíchněte svícny (lze je fixovat i lepidlem). Do středu postavte několik sesazených vánočních hvězd v jedné nádobě, včetně podmisky, a přidejte svíčky.

Pozor! Svíčky zapalujte jen tehdy, máte-li věnec na očích.

Korpus tvoří dva slaměné věnce, jeden o menším průměru. Autor: Stars for Europe

Dočasné kokedamy

Přestože se někteří z nás snaží uchovat vánoční hvězdu i na další rok, většinou jde o čistě sváteční, tudíž dočasnou záležitost. Ale i ta může vypadat jinak než obvykle. Poinsettii vyjměte z květináče, zpevněte substrát, obalte ho mechem a omotejte provázkem či lýkem. Tak, aby zemina a mech držely pohromadě, plus přidejte háček na zavěšení. Kokedamy se zalévají ponořením mechové koule do vody, kterou necháte okapat. Nebo je roste.

Alternativa do garsonky: Zatočte několik drátů do spirály, obalte je větvičkami například jalovce a ozdobte několika vánočními koulemi a listeny poinsettií.

Netradiční pozvání ke stolu

Když už budete vyrábět kokedamy, udělejte jich více, použijte mini poinsettie. Po jedné je vložte do plechových kornoutů. Kolem každého kornoutu obalte drát, za který ho zavěsíte na židli, přidejte látkovou stužku, vánoční kouli a jmenovku. A tomu, kdo bude mít u vašeho stolu nejčestnější místo, přichystejte maxi kornout.

Nezapomeňte: Když nebude venku mrznout a ještě poinsettii dobře obalíte několika vrstvami papíru, měla by nejoblíbenější vánoční rostlina přežít krátký transport. Tudíž si ji hosté můžou odnést domů.

