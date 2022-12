Zdroj: Stars for Europe

Vánoční hvězda je kouzelná, dokáže potěšit i ozdobit. Doma se dá využít všude, stačí jen popustit uzdu fantazii a přisoudit jí hlavní roli ozdoby netradičních dekorací.

Tohle zvládnete i vy

Vánoční hvězdě mnohdy stačí dopřát neobvyklý květináč. Může jím být stará plechovka stejně jako oprýskaný, ale památeční hrnek. Vytvořte si zákoutí z několika vánočních hvězd podle velikosti, stačí je vyjmout z květináčků a vložit do různě velkých šálků, případně i čajové konvičky plus doplnit mech. K jedné rostlině přidejte ohnutou lžící, poslouží místo svícnu.

Efektně vypadá také ledová mísa. Vyrobíte ji z tavných tyčinek, které nanesete na očištěnou skleněnou mísu, vytvářejte tvar mřížky. Až roztavené tyčinky vychladnou, stáhněte je z "formy"- skleněné mísy. Pak do nich vložte podtácek nebo menší talíř, poinsettii v květináči dejte do plastového sáčku, upevněte gumičkami. Květináč obalte vatou, převažte provázkem a postavte na podtácek. Okolí vyšperkujte mechem, šiškami a dalšími přírodninami, povrch přestříkejte umělým sněhem.

Nebo se podívejte na video a vytvořte si zátiší s vánočními hvězdami podle barev.

Svátečně prostřeno

Než se u vás na Štědrý večer sejde celá rodina, podumejte, jak efektně ozdobit stůl. Nebojte se použít více vánočních hvězd a nemusí zůstat v květináči. Hezky vypadají i jako květiny. Jen nezapomeňte: jakmile ustřihnete stonek s barevnými listeny, které stále někdo mylně považuje za květy, ponořte ho do hodně teplé vody asi o 60 °C, pak ještě na pár vteřin do chladné vody o teplotě přibližně 5 °C (tímto opatřením prodloužíte rostlině životnost). A pak už jen vybírejte, co ještě přidat na stůl. Další tipy nabízíme ve videu.

Při balení dárků

Chcete darovat dva v jednom? Věnujte lidem, na kterých vám záleží, dvojitou radost. Dárek nebalte do papíru, ale do látky, může mít podobu středového čtvercového ubrusu nebo šátku, případně využijte zbytky textilií, které máte doma (pak okraje ohněte a prošijte). Nejsnáze to půjde se čtvercovou látkou, rohy proti sobě stačí zauzlovat. Nakonec dárek ozdobte řezanými poinsettiemi. Řiďte se naším doporučením na teplou a studenou lázeň, případně konce stonků ještě omotejte zelenou páskou, anebo stonky vložte do zkumavek s vodou a uzavřete je.

Neméně pěkně vypadá i přírodní balení, není ostudou využít klasický balicí papír, na který přilepíte stonek s listeny, můžete přidat některou vánoční ozdobu nebo sušené rostliny, co chcete. A chcete-li být opravdu originální, ještě něco přimalujte. Co to bude? Klikněte na video.

Pro radost dětí

Autor: Stars for Europe

Pracovat s dětmi nebo pro děti těší snad každého a v důsledku je vážně fuk, zda jde o děti vaše, nebo snad vnoučata, potomky přátel či sousedů. Zkuste vytvořit andělskou krajinu. Potřebujete dva staré hrnce nebo mísy s uchy, jedna musí být o dost větší, aby po obvodu poskytovala místo pro zasazení vánočních hvězd. Nejprve si to zkuste na nečisto. Do obou nasypte substrát, pak menší nádobu postavte na tu větší a do lemu ve spodní nádobě vysaďte poinsettie plus jednu velkou nebo několik menších ještě sesaďte do horní nádoby. Zeminu pokryjte vatou, posypte umělým sněhem a přidejte několik postaviček andělů a dalších ozdob.

Nebo se předem optejte dětí, jaké figurky by chtěly, a těm dejte přednost. I kdyby šlo o miliontého jednorožce, mimoně, mini zvířátko či jinou radost ve vaší rodině.

Zdroj: Stars for Europe