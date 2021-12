Zdroj: Shutterstock

Jmelí je stálezelená keříková rostlina. Na stromech vytváří kulovité keříky dosahující velikosti až jednoho metru. Vyklíčená semena zapouštějí kořeny do kůry hostitelských stromů a živí se mízou. Spoustu lidí si myslí, že jmelí je parazitické, jde ale pouze o poloparazita, jelikož si samo zajišťuje fotosyntézu a hostitelskou dřevinu využívá pouze jako pítko a zdroj minerálů.

V České republice se nachází jen jeden druh, tedy jmelí bílé, které se samovolně nerozrůstá, rozšiřují jej ptáci. Mléčné bobulky chutnají zejména drozdům, kteří rostlinu šíří po okolí trusem, na svém peří nebo při otírání zobáků o větve stromů.

Jmelí bílé Autor: Shutterstock

Kde roste jmelí

Jmelí roste nejčastěji na borovicích, jedlích, smrcích a topolech. Najdete ho ale i na vrbách, jabloních, hrušních, javorech, akátech, lípách, habrech, jasanech či jeřábech. Výjimku tvoří například duby, s těmi si jmelí nerozumí, zato na nich najdete ochmet evropský, který si lze se jmelím snadno splést. Nejhezčí jmelí se širokými listy roste na jedlích, kdežto úzkolisté pochází většinou z borovic. Keříky jmelí jsou velmi křehké, proto se ze stromů musí sundávat velmi opatrně.

Jmelí bílé Autor: Shutterstock

Vánoční jmelí: tradice

Větvička nebo i věnec z jmelí patří k tradiční vánoční výzdobě. Zavěšuje se do prostoru tak, aby se pod ním dalo políbit. Polibek pod jmelím má páru přinést lásku, plodnost, blahobyt a štěstí po celý příští rok. Tato tradice pochází z dob Keltů, kteří věřili, že jmelí může zajistit plodnost, a to nejen u lidí, ale i u dobytka. Pod zavěšeným jmelím směla být políbena jakákoliv dívka. Odmítnutí ale znamenalo neslušnost.

Kam se dává jmelí

Větvička jmelí se věší nejlépe nad dveře domu či bytu. Měla by zde viset vždy až do dalších Vánoc, aby láska z domu neodešla. Darované jmelí přináší i osobní štěstí, ale jen tomu, kdo byl jmelím obdarován. Je jedno, zda je to zelené, bílé, stříbrné, nebo zlaté jmelí.

Jmelí bílé Autor: Shutterstock

Jak jmelí uchovávat

Jmelí nedávejte nikdy do vody, po utržení ho nechte suché, protože jinak se velmi brzy znehodnotí. Když si doma jmelí pověsíte někam ke stropu, zůstane pěkně pohromadě a vydrží, i když ho tam necháte třeba až do příštích Vánoc.

Jmelí: léčivé účinky

Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze. Lístky si můžete sami nasušit a připravovat z nich například léčivé odvary nebo čaj. Dejte si ale pozor, odvar se nesmí dělat z bobulí, protože ty jsou jedovaté! Zvlášť bychom před jejich konzumací měli chránit děti a domácí mazlíčky.