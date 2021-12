Zdroj: Shutterstock

Ať máte doma stromek řezaný, nebo jste si letos poprvé koupili jehličnan v nádobě, jistě se z něj chcete těšit delší čas. Základním předpokladem jeho výdrže v pěkném stavu byl samotný výběr, tedy nákup (už jen kvalita skladování v obchodě hraje roli), a aklimatizace po dopravě domů. A co dělat teď?

Když doma máte řezaný jehličnan

Nejméně vydrží smrk, více borovice, nejdéle jedlička. Po nákupu jste stromek měli mírně seříznout, čerstvým řezem lépe saje vodu. Neboli nějaký čas měl pobýt v kbelíku s vodou na chladném místě, kde na něj přímo nesvítilo slunce. Doma jste mu jistě našli místo vzdálené od zdroje tepla. Právě vysoká teplota a těsná blízkost tepelného zdroje zkracují jeho životnost. Pokud to lze, aspoň na noc danou místnost jen temperujte. Před zdobením jste ho měli opravdu dobře osvěžit vodou z postřikovače. Zkrátka teplo a sucho jsou cestou k tomu, aby jehličí opadalo dříve.

Proto má smysl pořídit si stojan, do něhož lze dolévat vodu. A přestože to nyní vypadá trochu bláznivě, ještě se vyplatí, hlavně u menších jehličnanů, s nimiž se snáze manipuluje, stojan dokoupit a stromek opatrně přemístit. Dbejte na to, aby kůra kmene dosáhla až do vody ve stojanu. Pravidelně osvěžujte vzduch v jeho okolí.

Když doma máte stromek v nádobě

Malý nebo velký, každý je třeba pravidelně zalévat a rosit. V interiéru byste ho měli ponechat pár dnů, někteří zahradníci udávají jako maximum týden, jiní možná přimhouří oči i nad dobou do 10 dnů. Hlavní smysl péče o jehličnan v nádobě je totiž v tom, že ho jistě budete chtít používat několik let. Kdyby zůstal v pro něj nepřirozeném prostředí příliš dlouho, začal by „odcházet“.

Po odstrojení vánoční parády ho postupně přivykejte na změny teplot, například na pár dnů přemístěte do chodby, kde se topí minimálně, poté ho dejte k vchodovým dveřím, kde netopíte vůbec, následně ven. Kdyby opravdu hodně mrzlo, přidejte ještě jeden mezikrok. Venku byste měli chránit zejména kořenový systém jehličnanu. Květináč lze důkladně obalit třeba jutou s výplní z polystyrenu, nebo ho vložit do větší nádoby a meziprostor vyplnit izolačním materiálem. A kolem kmene rozložit například borku. I tento stromeček potřebuje vláhu, zalévejte ho sice mírně, ale studenou vodou. Na jaře ho můžete přesadit na zahradu, nebo zapustit v nádobě do zeminy. Dařit se mu bude také na terase nebo na balkoně, vybírejte jen vhodné místo. Mladší stromeček se doporučuje jednou ročně přesadit do větší nádoby. A můžete se těšit, že si ho doma užijete zase příští svátky.

