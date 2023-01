Zdroj: Shutterstock

Ideální likvidace vánočního stromku se odvíjí od toho, kde bydlíte. Jinak budou postupovat majitelé rodinných domů a jinak my, co žijeme ve městě a nemáme zahradu, ale ani kamna či kotel na dřevo. Co platí pro všechny? Nejprve jehličnan pečlivě odstrojte.

Když topíte v kamnech (kotli) na dřevo

Stromek odložte do přístřešku, ke skladujete polena k vysušení. Suché větve i jehličí pak budou v kamnech hořet jedna radost, a po čase i kmen naštípaný na menší díly. Tip navíc: Popel ze dřeva lze využít do kompostu, také funguje jako likvidátor některých plevelů, například bodláků. A hodí se i jako hnojivo pro zeleninu, cibuloviny a další okrasné rostliny.

Když vlastníte i zahradu

Na Vánoce vám dělala radost jedlička nebo borovička? Jejich větve poslouží jako nastýlka, za kterou vám právě v této době, a ještě více v únoru, poděkují například bylinky, zimní zelenina a choulostivé rostliny. Smrkové chvojí zase svědčí trvalkám.

Kdo má štěpkovač, nemusí dál nic řešit. Ze stromku vyrobí štěpku raz dva a tu lze využít jako mulč, nebo s ní olemovat zahradní cesty, případně ji přidat do kompostu, či usušit a použít na podpal. Některé štěpkovače zpracují rovněž kmen, a když ne, naštípejte ho.

Máte větší zahradu? Pak se vám hodí štěpkovač Autor: Shutterstock

Když máte malé hospodářství

Vánoční stromek, tedy pokud jste z něj doma už nevyrobili kvůli nadměrnému teplu „sušenku“, spolehlivě zlikvidují ovečky nebo kozy. Co je podstatné? Odstrojený jehličnan několikrát překontrolujte, nesmí na něm zůstat byť jediný háček, zapomenutá ozdoba či kousek řetězu. I to je důvod, proč zoologické zahrady až na výjimky nechtějí přijímat vánoční stromky, jedině ty neprodané.

Když bydlíte v bytě

Pohodit vánoční stromek jen tak na ulici nejde, to byste vytvořili černou skládku a koledovali si o pokutu. Co platí obecně? Města a vesnice můžou vyhradit místa, kam lze jehličnany odkládat, ale to má smysl, když jde o malou obec. Stejně tak platí, že stromky lze odnést do sběrného dvora, pokud ho máte poblíž bydliště. Naopak nepatří do kontejnerů a chtít je nacpat do ještě menších popelnic už je holý nerozum. Nicméně poblíž nich už stromek lze odložit, hned vám vysvětlíme, kdy je to možné.

Příklad z Prahy

Velká a větší města zpravidla neurčují speciální místa na odložení stromků, to by jich musely být mraky. Uveďme si příklad, jak se svoz vánočních stromků řeší v Praze. Ideální likvidace záleží na tom, zda jsou popelnice (kontejnery) na směsný odpad veřejně přístupné, pak lze odstrojený vánoční stromek položit vedle nich. Pokud se však směsné nádoby nachází v uzamčených klecích, na pozemcích rodinných domů či ve vnitroblocích – tedy na neveřejných místech, stromky k nim nedávejte. Dokonce ani tehdy, když popelnici dokutálíte na místo, kde je popeláři vysypávají do svých vozů. V těchto případech stromek odložte u veřejně dostupných kontejnerů na tříděný odpad.

Stačí se tedy zeptat, jak se řeší svoz vánočních stromů ve vašem městě a tím se řídit.

Zdroj: psas.cz, časopis Receptář