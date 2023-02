Zdroj: shutterstock

Kuchyňský ostrov je idylka, kterou známe především z amerických filmů a seriálů, ale není výjimkou ani v českých kuchyních. Před jeho pořízením si však musíme ujasnit, k čemu nám bude sloužit, a tudíž co na něm bude, nebo nebude – dřez, bar, nebo varné centrum? Poradíme, na co si dát pozor.

Kuchyňský ostrůvek je velmi praktickým pomocníkem každé moderní kuchyně, a to i v případě, kdy slouží jen jako odkládací prostor. Skvěle se hodí na netradiční podávání snídaně či jako oddělovač kuchyně a obýváku. Avšak to není zdaleka vše, co nám ostrůvek nabídne. Pokud se rozhodneme na něm zřídit mycí nebo varné centrum, je nutné si předem ujasnit několik věcí, které nám mohou naše rozhodnutí změnit, než bude pozdě. Je to dobrý nápad?

A jak může varné centrum na kuchyňském ostrůvku vypadat? Podívejte se!

Varné centrum na kuchyňském ostrůvku – na co si dát pozor?

Dle serveru homebydleni byste si při pořizování kuchyňského ostrůvku měli dávat pozor na dostatečný prostor, tedy uličku mezi ostrůvkem a linkou, ale i na pár dalších věcí, pokud chcete na něm zřídit varné centrum. Je potřeba se zamyslet nad základními parametry, jako kudy povede potrubí pro odsavač páry, elektřina pro varnou desku nebo jestli zvládnete přenést těžký hrnec přes uličku ke slití vody do dřezu.

Myslete na to, že zabudovaný odsavač zabere velkou část ostrůvku a méně prostoru zbude na odkládání věcí.

Pokud si jako odsavač zvolíte digestoř, potřebujete vyřešit přívod potrubí ze stropu. A to chce nemalé stavební úpravy ve vašem domě a nemalé náklady.

Vhodné je si taky rozmyslet, jestli na ostrůvku zřídíte několik zásuvek pro menší spotřebiče jako mixéry a varnou konvici. Ale kam je dát? Pokud je váš ostrůvek malý natolik, že kolem varného centra nezbude dostatek místa na jiné věci, pak byste měli přehodnotit jeho smysl. To znamená využít ho pouze jako odkládací prostor a jako socializující prvek vaší domácnosti.

V neposlední řadě ale myslete na to, že pokud máte varné centrum n ostrůvku, bude smažení řízků doslova celospolečenskou záležitostí. Pikud budete dělat něco, co hodně prská, budete mít špinavý nejen sporák a blízké okolí, ale pravděpodobně i kus obývacího pokoje. A připálit něco...



