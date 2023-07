Zdroj: Tomáš Hranička

Už mnoho let fotíme domy kolem nás. Tím, že je ukážeme společně a porovnáme, nabízíme nejjednodušší formu inspirace a vzdělání. Jednoduché hodnocení pak je spíš naším vlastním názorem, než že bychom chtěli svůj názor někomu vnucovat. V těch našich toulkách po českých, moravských, slovenských, ale během let i cizozemských krajích už můžeme říct: „Viděli jsme ledacos a můžeme porovnávat.“ Tak se s námi dívejte hledáčkem našeho objektivu. Hledejte inspiraci, přemýšlejte nad detaily i celky a třeba se i bavte.

V našem seriálu nechceme pomlouvat nebo hanět někoho konkrétního. Naše procházky nás zavádí do celé země a říkáme si padni, komu padni. A jako se mění krajina, jsou různé i nálady lidí, jejich vkus a třeba i jejich domy. Někdy narazíme na skvělé domy, někdy to vypadá spíš na srážku dobrého vkusu s něčím velmi těžkým.

A i náš druhý díl není zrovna pozitivní. Minule to vypadalo s českou architekturou dost bledě a teď... Ach... Proč to, milí lidičkové, děláte? Jaké puzení to k vám přichází, že musíte postavit zrovna takové skvosty? Proč nasazujete na své domy helmice? Proč přidáváte k domům přístavby tvaru zvíce nabourané Tatry i s přívěsem? Proč? Tohle jsou promarněné šance. Vždyť většina těch domů vypadá, že jsou rekonstruované nebo dokonce nově postavené! Jistě, vkus má každý jiný, ale musíte brát ohledy i na ostatní!

Pokud máte ve svém okolí také nějaké domy, které stojí za pochvalu, nebo podle vašeho soudu jsou totálním architektonickým propadákem, pošlete nám je na naši mailovou adresu redakce@dumazahrada.cz. Třeba se nám také zalíbí a v některém z dalších dílů je uveřejníme. Ovšem abychom neudělali mezi lidmi a sousedy rozbroje, nikdy nebudeme zveřejňovat s fotografií jméno autora. Proto do mailu prosím připište tuto větu: "Jako autor se zříkám nároku na uveřejnění svého jména u této fotografie a také se zříkám nároku na honorář". Bez této věty nebudeme fotografie uveřejňovat. Děkujeme za pochopení.