Zdroj: Tomáš Hranička

Už mnoho let fotíme domy kolem nás. Tím, že je ukážeme společně a porovnáme, nabízíme nejjednodušší formu inspirace a vzdělání. Jednoduché hodnocení pak je spíš naším vlastním názorem, než že bychom chtěli svůj názor někomu vnucovat. V těch našich toulkách po českých, moravských, slovenských, ale během let i cizozemských krajích už můžeme říct: „Viděli jsme ledacos a můžeme porovnávat.“ Tak se s námi dívejte hledáčkem našeho objektivu. Hledejte inspiraci, přemýšlejte nad detaily i celky a třeba se i bavte.

V našem seriálu nechceme pomlouvat nebo hanět někoho konkrétního. Naše procházky nás zavádí do celé země a říkáme si padni, komu padni. A jako se mění krajina, jsou různé i nálady lidí, jejich vkus a třeba i jejich domy. Někdy narazíme na skvělé domy, někdy to vypadá spíš na srážku dobrého vkusu s něčím velmi těžkým.

Tentokrát se tu střetáváme s českým fenoménem chalupaření. Tam se velmi často objevují opravdu zajímavé věci. Za dob socialismu lidé stavěli z toho, co bylo, a když se to potkalo s duchem svobody, že člověk uteče z města a může si udělat, co chce, často jsme se setkávali v chatových osadách s domy ve tvaru Karlštejna, dřevěné salaše na muřích nožkách nebo deseti přístaveb podle toho, co zrovna bylo zapotřebí schovat. Ty největší extrémy už zahladil čas, ale stále tu máme spoustu ukázek jak krásných chalup, tak i těch šílených. My se tentokrát zaměříme na krásno. Přece jen se nám zkazilo počasí, tak ať si nekazíme i náladu.

Pokud máte ve svém okolí také nějaké domy, které stojí za pochvalu, nebo podle vašeho soudu jsou totálním architektonickým propadákem, pošlete nám je na naši mailovou adresu redakce@dumazahrada.cz. Třeba se nám také zalíbí a v některém z dalších dílů je uveřejníme. Ovšem abychom neudělali mezi lidmi a sousedy rozbroje, nikdy nebudeme zveřejňovat s fotografií jméno autora. Proto do mailu prosím připište tuto větu: "Jako autor se zříkám nároku na uveřejnění svého jména u této fotografie a také se zříkám nároku na honorář". Bez této věty nebudeme fotografie uveřejňovat. Děkujeme za pochopení.