Ve světě interiérového designu existuje spousta stylů bydlení. Patří mezi ně také indické učení vastu shastra, které je především o tom dostat do života a svého bydlení harmonii, klid, útulnost a prosperitu. Zkuste jej zařídit podle této odnože Feng šuej.

Vastu shastra je indický architektonický systém, jehož počátky sahají do pátého století našeho letopočtu. Jeho cílem je eliminovat negativní energie, a naopak posílit ty pozitivní.

Bydlení podle vastu shastra je navržené tak, aby co nejefektivněji přijímalo energii ze Slunce, ale také z přírody. Domy v tomto stylu mají dobrou ventilaci, menší únik energií a lepší využití slunečního světla.

Světové strany Indické učení vastu vychází především z orientace světových stran a numerologie. Již hotovou stavbu mu proto asi těžko přizpůsobíte, i přesto v něm však můžete najít prvky, které vašemu domovu sednou o mnoho lépe.

Základní pravidla vastu shastra:

obdélníkový nebo čtvercový půdorys,

vchod na východě nebo severovýchodě,

rovné stropy,

sudý počet oken,

absence elektroniky v ložnici,

žádné pesimistické a depresivní obrazy a dekorace,

oddělená koupelna a toaleta.

Jak zařídit severní stranu

Pro severní stranu je typická kreativita spojená s uměním, hudbou a prací. Na severní straně bytu by se tedy měl nacházet obývací pokoj, pracovna, kuchyně, ale i domácí tělocvična. Pokud takové uspořádání místností není možné, můžete alespoň důležité prvky umístit do severní části místnosti. Pomůže například rozmístění nábytku a barva výmalby. Pracovní stůl umístěte dál od stěny do prostoru směrem na sever. Vhodnou barvou je energický světle zelený odstín.

Jak zařídit východní stranu

Východ je spojován se zklidňující a tišící energií. Směrem na východ by se měly nacházet místnosti, které slouží primárně k relaxaci, jako je terasa, balkon nebo čtecí koutek.

Pozitivní energii ještě více posílí obraz nebo fotografie znázorňující východ slunce, který lze pověsit na zeď nebo položit na stolek vedle pohodlného křesla či otomanu. Východní stěnu můžete vymalovat oranžovou barvou nebo zde alespoň umístit několik oranžových doplňků či dekorací.

Spí se směrem na jih nebo západ

Jih se západem představují vhodnou zónu pro odpočinek a spánek. Zde by se měla nacházet ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosty, ale i koupelna. Pro tyto místnosti jsou ideální světle zelené a modré odstíny. Postele by měly být umístěné tak, aby hlava směřovala na sever a nohy na jih. V místnostech, kde se spí, by se neměla nacházet žádná elektronika, řezané květiny a vodní prvky.

