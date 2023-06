Zdroj: shutterstock

Veganství je životní styl a přesvědčení, které má za cíl podpořit zdraví, životní prostředí a práva zvířat. Každý to má jinak, jedno však víme jistě: ne každému tento způsob stravy vyhovuje. V tomto článku zjistíte, co byste měli jako vegani obětovat a co získáte.

Pokud jste vášniví milovníci masa a chcete přejít na veganství, očekávejte naprostou změnu vašich stravovacích návyků. I když v posledních letech zažívá veganství obrovský boom, není to moderní koncept. Tento životní styl uznávaly slavné historické osobnosti i dnešní celebrity.

Podívejte se, o kom všem jste nejspíš netušili, že byl vegan:

Veganstvím vaše tělo jen získá, ale pozor na rizika

Veganství je skvělý způsob, jak tělo chránit před nemocemi, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, vysoký krevní tlak, cholesterol a rakovina. Vegani většinou netrápí ani nadváha a mají o své hmotnosti lepší přehled než lidé s běžnou stravou.

Zdravá strava však závisí na přístupu každého jedince. Pečlivé plánování je půl úspěchu. Protože se některým jídlům vegani vyhýbají, mohou mít nedostatek živin, jako jsou bílkoviny, zinek, vitaminy D a B12 a vápník, který je důležitý pro kosti a zuby. Těhotným by mohly chybět omega-3 mastné kyseliny, potřebné pro zdravý vývoj dítěte. Je proto potřeba tělu doplňovat průběžně to, co potřebuje. Nejlépe vyváženou stravou.

Upravte svůj jídelníček na veganský

Veganství je pouze o rostlinách. Příznivci této diety ze svého života vylučují veškeré živočišné potraviny: maso, vejce, sýr, mléko a med a výrobky z nich. Tabu jsou i přísady používané při vaření a pečení. I když se to nezdá, vegani mají menu dostatečně široké, aby získali potřebné živiny a jídla často střídali. Chce to jen pečlivě plánovat.

Z čeho poskládat jídelníček?

Už víte, co nejíst, a nyní vám poradíme, co do svého veganského menu zařadit. Vše vyrobené z rostlin se počítá: ovoce a zelenina je nedílnou součástí, ale také brambory, luštěniny, ořechy a semínka, rýže, těstoviny a mléčné alternativy, jako je kokosové, sójové či mandlové mléko.

Nezapomeňte na rostlinné oleje a doplňky stravy, které pomohou vašemu tělu doplnit chybějící vitaminy. Jako vegani byste měli pít spousty vody, a naopak potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku, soli či cukru konzumovat po troškách. Vitamin D zase doplníte vystavováním se slunci, z cereálií a suplementů.

Veganská strava je jednodušší, než jste nejspíš tušili, nemyslíte?

Zdroje: nhs.uk, webmd.com