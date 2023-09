Zdroj: Shutterstock

Kdo z vás je vegetarián nebo o tom uvažuje? Jestli se obáváte, zda je to zdravé, máme tu něco, co vás může zajímat! Vědci z daleké Austrálie se do toho pustili a zjistili něco docela zajímavého. Vegetariánská strava prospívá zdraví. Minimálně hned v několika důležitých ohledech.

Být vegetarián není až tak špatné. Šíří se o tom spousta klepů a fám, ale čísla hovoří jasně.

Když se člověk vyvaruje masa a zaměří se na vegetariánskou stravu, může si výrazně zlepšit hladinu cholesterolu, cukru v krvi, a dokonce i zhubnout! A ještě víc: ti, co se drželi vegetariánské stravy, měli o 12,9 mg/dl méně LDL-cholesterolu. Pokud nevíte, co to je – jedná se o ten "špatný" cholesterol. A co takhle kombinace mléka a vajec v jídle? Podle vědců je to asi nejlepší kombinace pro srdce.

Podívejte se na TOP10 zeleniny, která snižuje cholesterol:

Proč je vegetariánská strava zdravá?

Tým vědců analyzoval informace z 29 studií během 22 let a přišel s těmito výsledky. A aby to bylo ještě zajímavější, vědci se dívali na data nejen z Austrálie, ale i z USA, Česka, Itálie a dalších zemí. Pokud byste chtěli podrobné výsledky, bylo by dost dlouhé je tady prezentovat. Tak rozsáhlý výzkum se dělí do několika podskupin, kde se jednotlivé sledované osoby porovnávaly s dalšími skupinami, které měly jiné diety apod. Ale jedno číslo za všechny: vegetariánská strava snížila LDL-C o 5,9 mg/dl v podskupině studií, která byla bez zásahu nebo požadavků na fyzickou aktivitu.

Pokud jde o úbytek hmotnosti, pak největší byl pozorován u lidí s velkým rizikem kardiovaskulárních chorob (-3,6 kg) a u lidí s diabetem 2. typu (-2,8 kg).

Nezdá se vám nějaký výzkum z Austrálie? Ovšem do jeho výsledků byly zahrnuty i výsledky od nás, například i z Centra diabetologie pražského IKEMu. Tyto výsledky byly publikovány odborné veřejnosti již v roce 2009.

Jak vegetariánská strava prospívá?

Pokud jste na vegetariánské stravě bez omezení kalorií, můžete zhubnout v průměru o 4,7 kg. To je skoro jako ztratit těžký batoh plný knih!

Ale i tady je třeba dávat pozor. Vegetariánská jídla neznamenají automaticky zdravá jídla. Když si dáte hranolky nebo jiné smažené pochutiny ze zeleniny, můžete si spíše uškodit.

Pokud se chcete cítit lépe a zároveň dělat něco pro své zdraví, mohla by být vegetariánská strava správnou volbou. Ale nezapomeňte, že zdravé jídlo znamená vyvážená strava, a nejen vynechání masa!