Zdroj: Shutterstock

Vejce Benedikt je sice o něco pracnější než chleba s "něčím", ale výsledek za to stojí. Navíc když si ho připravíte doma, pochutnáte si a neutratíte spoustu peněz. Kdybyste si tuhle lahůdku dali v kavárně nebo bistru, vyjde vás o mnoho dráž.

Skvělá záležitost

Základem snídaňové klasiky jsou zastřená (ztracená) vejce a holandská omáčka. Oboje se dá docela rychle zvládnout, nebojte se a jděte do toho. Tip pro velké jedlíky: suroviny zdvojnásobte.

Suroviny pro 4 porce: 4 zastřená vejce, 200 g vepřové šunky (či jiné, nebo anglické slaniny, lze nahradit i uzeným lososem, případně zcela vynechat), 4 muffiny, 2 šalotky, mladé špenátové listy, máslo, pažitka, sůl, pepř

na holandskou omáčku: 200 ml přepuštěného másla, 4 žloutky, 2 lžíce vinného octa, 1 lžíce drůbežího vývaru, 1 lžíce citrónové šťávy, sůl, pepř

Postup: Nejprve si nachystejte zastřená vejce. Do menšího hrnce dejte vodu, osolte ji a přilijte trochu octa. Do misky rozklepněte vajíčko. Jak se voda začne vařit, nechte vejce opatrně sklouznout z misky do vody. Po chvíli ho otočte, aby bílek obalil žloutek. Vařte 3 až 4 minuty. Stejně připravte všechna vejce. Vyjměte je děrovanou naběračkou, zchlaďte studenou vodou. A těsně před tím, než je budete podávat, je ohřejte.

Takto vypadá dobře připravené zastřené (ztracené) vejce - s tekutým žloutkem Autor: Shutterstock

Připravte si holandskou omáčku: Do vodní lázně vložte další hrnec nebo misku (tak, aby se nedotýkal/a vody). Do misky dejte žloutky. Přilijte asi jednu lžíci kuřecího vývaru. Přidejte vinný ocet, osolte a opepřete. Do žloutků postupně zašlehávejte teplé přepuštěné máslo, dokud nezískají krémovou konzistenci. Omáčku dochuťte citronovou šťávou.

A co ještě: Na másle orestujte nadrobno pokrájené šalotky, osolte, opepřete. Do pánve přidejte opraný špenát, promíchejte, po chvilce vypněte. Pak opečte také muffiny a plátky šunky.

Servírujeme: Na talíř položte muffiny, na ně špenát, pak plátky šunky, nakonec zastřená vejce. Přelijte holandskou omáčkou a můžete si vychutnat báječnou snídani.

Zdroj: AKC ČR