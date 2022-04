Zdroj: Shutterstock

Málokterá potravina prošla během několika desítek let takovými názorovými veletoči jako vejce. Jednou se dostala na výsluní, podruhé byla málem zatracovaná. Jak to tedy je? Svědčí našemu zdraví, nebo se jich máme bát?

Za proměnlivou pravdou o vejcích stojí celá řada vědeckých výzkumů, které se ale čas od času významně liší. Jablkem sváru je odedávna cholesterol. A tak trochu se zapomíná, že vajíčka obsahují i něco jiného, co organismu naopak svědčí.

Podceňované benefity

Ve vajíčkách najdete například karotenoidy lutein a zeaxantin prospívající zraku (karotenoidy chrání sítnici oka před poškozením, snižují riziko věkem podmíněné makulární degenerace). Vaječný bílek nabízí bílkoviny, které jsou z více než 90 procent dobře stravitelné a využitelné, navíc mají hodně esenciálních aminokyselin, jež naše tělo potřebuje, ale neumí si je samo vyrobit.

Dále vejce nabídnou spoustu vitaminů, vlastně celou základní řadu kromě „céčka“. Například vitamin D podporuje stavbu kostí. A rovněž minerálů, zmiňme železo, fosfor, draslík, zinek nebo selen.

Jablko sváru

Koncem 60. let proběhly výzkumy, které vejce „stáhly“ z horních příček populárních surovin kvůli cholesterolu ve žloutku. A pak to šlo jako na horské dráze, pár let se držela na výsluní, pak zase obliba klesla. Přesněji, v době neobliby se nezatracovalo vejce jako celek, nýbrž žloutek obsahující cholesterol.

Jak si stojí vajíčková bitva dnes? Zdravému člověku by 1 až 2 dvě vejce denně měla jen prospět, naopak nemocní lidé s vyšší hladinou cholesterolu, s vyšším rizikem srdečních chorob (třeba i kuřáci) nebo diabetici 2. typu se musí mít na pozoru, teoreticky se jim doporučují 3 vejce týdně.



Nejde jen o množství

Riziko nezdravé hladiny cholesterolu je však třeba vnímat v mnoha souvislostech. Jednou z nich je doba, kdy vejce konzumujete. Stačí je nebaštit pozdě večer, ale dát si je třeba na snídani nebo oběd, a hladina takzvaně zlého cholesterolu se sníží.

Další plusy na miskách vah

Také je rozdíl, jak se stravujete. Zda jíte vejce vařená přidaná do zeleninových salátů nebo si dáte k snídani vajíčko na hniličku, a vůbec se orientujete na odlehčenou stravu. Nebo je konzumujete v rámci hutné české kuchyně, případně na slanině a se spoustou tuku.

Což vlastně souvisí s další informací. Některé výzkumy totiž potvrzují, že většinu cholesterolu v těle tvoří játra, ale na základě nasycených tuků ve vaší stravě. A zrovna vejce jich obsahuje opravdu málo.

S rozumem v hrsti

Pokud jste zdraví, pak vám jedno vejce denně bude opravdu jen svědčit. Podpoří vaši obranyschopnost, funkci štítné žlázy i dobrý stav zraku. Budete mít více energie, únava vás tolik nepotrápí, stres se zdá být snesitelnější a lebedit si bude i váš mozek. Současně přispějete aspoň nějakou měrou k balíčku preventivních opatření proti metabolickému syndromu i chorobám srdce a cév.

A chronicky nemocní? Ani ti by neměli vajíčka opomíjet, jen si jich dají několik týdně. Zkrátka u nich skutečně platí, že méně bude více.

