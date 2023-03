Zdroj: Peter Čech

Letos je to už pošesté, kdy si Velvarští a Pražáci připomenou, jak to bylo s vejci v případě stavby pražského Karlova mostu. Traduje se, že tenkrát před 666 lety, kdy se Karlův most začal budovat, si Velvarští svou vaječnou povinnost vyložili po svém. A do Prahy dorazili s vejci natvrdo.

Velvarští se prostě umí bavit, podívejte se na jejich vaječnou cestu:

Z Velvar do Prahy

Vajíčkobraní začne už v sobotu 1. 4. ve Velvarech, více o programu se dozvíte zde. A pokračovat bude v neděli v Praze, kam dorazí Velvarští s nůšemi vajec, samozřejmě uvařených natvrdo. Za recesistickou akcí stojí velvarský spolek Natvrdlí v čele s Radimem Wolákem, který je také starostou Velvar, a pražské Muzeum Karlova mostu v čele s ředitelem Zdeňkem Bergmanem.

Vejce putují a vy můžete s nimi

Vejconoši by měli se zbrojnoši a středověkou kapelou dorazit k pražskému Karlovu mostu ve 13 hodin, ale připojit se k poutníkům můžete už na pražské Letné ve 12 hodin. Uvařená vajíčka pak předají zástupcům hlavního města a Prahy 1 a ti je rozdají lidem. Jestli zbude vejce i na vás, slíbit nemůžeme, ale dobrá nálada jistě vystačí pro všechny.

A od 14. hodiny na akci navazuje výstava o Ježíšovi v Muzeu Karlova mostu. O hlad a žízeň se postará kavárna muzea, menu slibuje, jak jinak, spoustu vajec.

Zdroj: Muzeumkarlovamostu.cz, Velvary.cz